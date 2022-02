Postepay, brutta sorpresa per tutti i clienti: arriva il temuto aumento

Un brutto aumento è pronto a colpire tutti i clienti di Postepay. Infatti Poste Italiane è pronto a lanciare la stangata per gli utenti: i dettagli.

Nuova batosta per tutti gli italiani in possesso di una Postepay. Infatti Poste Italiane ha deciso di lanciare la brutta sorpresa per tutti i clienti: andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Una brutta notizia apre l’anno per tutti i possessori di una Postepay. Infatti tutti i clienti di Poste Italiane in possesso della pre-pagata dovranno subire l’aumento del canone annuo e precisamente saranno colpiti i titolari di Postepay Evolution. La Tassa era stata annunciata da tempo dai vertici dell’azienda italiana ed è stato un brutto colpo per tutti gli utenti. Quest ultimo rincaro, infatti, si va a sommare a tutti gli aumenti a cui gli italiani sono già soggetti nel 2022: bollette, carburante e tanto altro. Andiamo quindi a vedere cosa cambierà a breve.

Postepay, aumenta il canone annuo: stangata per i clienti

La carta pre-pagata di Poste Italiane prevede funzioni da vero e proprio conto corrente bancario. Tutti i clienti di Poste Italiane, infatti, apprezzano le sue funzioni smart. Inoltre ad oggi è stata utilizzata da tutti coloro che avevano bisogno di una carta che funga proprio da conto corrente, senza quindi aprirne uno direttamente dalla banca.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, una delle serie tv più amate è a rischio: parte la denuncia

A breve però è stato implementato un nuovo canone, con tutti i possessori che si sono visti una diminuzione dei soldi sul proprio conto. L’importo del rinnovo viene scalato proprio dai soldi presenti sulla carta. Infatti l’aumento del canone annuo è passato ufficialmente da 10 euro a 13 euro e questa novità non interessa solo i nuovi possessori di Postepay Evolution, ma tutti i titolari della carta.

LEGGI ANCHE >>> IPhone, sarà finalmente possibile sbloccarlo con la mascherina: cambia tutto!

A cambiare sono anche i costi di attivazione per i nuovi clienti. Infatti ad oggi per attivare una Postepay si pagherà 5 euro per l’emissione della carta e 15 euro per la ricarica. Tutti i prelievi però resteranno gratuiti se effettuati agli ATM di Poste Italiane. Mentre tutti coloro che effettueranno un prelievo dall’ATM Bancomat dovranno pagare 2 euro di commissioni.