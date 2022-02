Ornella Muti e un dettaglio che non è sfuggito a nessuno nel corso della prima serata di Sanremo 2022.

Il Festival di Sanremo è finalmente iniziato. Via la prima serata in attesa della seconda.

Finalmente all’Ariston è tornato il pubblico, assente lo scorso anno a causa della pandemia da Covid-19. Amadeus, emozionato nonostante sia abituato a reggere il peso del palco – anche quello di Sanremo dato che è la terza volta che lo conduce -, ha desiderato cominciare con i ringraziamenti. Alla Rai, al pubblico, a tutti insomma.

Il primo artista ad essere chiamato a inaugurare la 72esima edizione della kermesse musicale è stato Achille Lauro con il brano Domenica. Esibizione straordinaria dell’artista a cui ha fatto seguito la presentazione sul palco un mito del cinema che ha lavorato con i più grandi: Ornella Muti.

Ornella Muti e il dettaglio a molti sconosciuto: a Sanremo visibilissimo

Straordinaria, bella (abbastanza riduttivo) e solare. Ornella Muti è stata la vera star della prima serata di Sanremo 2022. Ha sfoggiato abiti eleganti e in modo particolare il secondo è stato definito da molti simile a quello indossato per la stessa occasione da Belen Rodriguez. Oltre che per i vestiti e le descrizioni dei mostri sacri del cinema con i quali ha lavorato, è stato il suo sorriso a catturare l’attenzione di molti.

Leggi anche:

Ornella Muti pare sia tra le celebrità ricorse alle faccette dentali per correggere il diastema: lo spazietto tra i denti che hanno star come Madonna, Laura Pausini, Brigitte Bardot, Vanessa Paradis, Elton John, Eddie Murphy, Elijah Wood, Ashley Smith, Arnold Schwarzenegger, le top model Lara Stone e Giorgia May Jagger.

Negli anni 80, fu Madonna a renderlo un tratto iconico, sorridendo sulle sue copertine e monopolizzando le prime pagine dei giornali con quella che, al pari di una fossetta sul mento, divenne una particolarità che la rese unica tra le tante pop star.

Non tutti però hanno accettato il diastema. Ad esempio l’ex giocatore di football americano Michael Strahan si è fatto colmare lo spazio tra i due incisivi superiori, applicando delle faccette rimovibili.