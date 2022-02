Oggi è una delle conduttrici più amate dal pubblico in Italia: la riconosci?

La bambina nella foto oggi è una delle conduttrici più amate dal pubblico.

La protagonista dello scatto in evidenza è nata l’8 settembre 1970 a Roma.

Il suo sogno sin da bambina è sempre stato diventare una giornalista. Così, quella che inizialmente poteva sembrare una semplice fantasticheria infantile diventa realtà. Approda in Rai e inizia a lavorare nella redazione del programma di Mino Damato Alla ricerca dell’arca nel 1989. Dopodiché diventa protagonista di altre trasmissioni storiche come Avanzi di Serena Dandini e Ultimo minuto format di docufiction, condotto da Simonetta Martone e Maurizio Mannoni.

Nel 1994 giunge nel programma di inchieste a difesa dei cittadini e dei consumatori Mi manda Lubrano (diventato poi Mi manda Raitre) diventando l’anno seguente inviata per i collegamenti in diretta. A distanza di quattro anni inizia la sua esperienza come giornalista politica. È inviata e autrice per TeleCamere e nel 2006 ne è anche la conduttrice.

Oggi è una delle conduttrici più amate dal pubblico: la riconosci?

Tra il 2000 e il 2001 realizza dieci documentari per il canale Viaggi di Stream TV. Nel 2007 torna alle inchieste di Mi manda Raitre come autrice per poi contribuire all’ideazione del format del programma di seconda serata Tatami condotto da Camila Raznovich. È autrice dello speciale di Rai 3 Dodicesimo Presidente dedicato all’elezione del Presidente della Repubblica nel gennaio 2015.

Dal 2010 è autrice della prima edizione di Agorà, programma condotto da Andrea Vianello prima e da Gerardo Greco poi. Nell’estate del 2013 conduce Agorà Estate insieme a Giovanni Anversa mentre nel 2016 conduce due reportage sulla contemporaneità attraverso le relazioni: “Tutti salvi per amore”, in onda su Rai 3 in seconda serata.

Dal 7 settembre 2020 conduce su Rai 1 una nuova trasmissione, Oggi è un altro giorno. Nel 2010 inoltre ha scritto insieme a Mariano Cirino il libro di narrativa Io non lavoro – storie di italiani improduttivi e felici, pubblicato da Neri Pozza Editore e giunto alla terza ristampa Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto – così sorridente -, non è altri che Serena Bortone.