“Non ti dimenticherò mai”. Lutto terribile per Dybala: il ricordo straziante sui social

Il mondo dello sport ieri ha avuto un brutto risveglio.

All’età di 80 anni si è spento Maurizio Zamparini per l’aggravarsi delle condizioni in seguito a una peritonite. Il decesso è avvenuto nell’Ospedale Cotignola di Ravenna dove l’ex patron del Palermo e del Venezia era ricoverato. L’imprenditore friulano è morto in seguito a delle complicazioni legate a un problema al colon che ne aveva determinato il ricovero nei giorni scorsi.

Era già stato ricoverato d’urgenza la vigilia di Natale e operato all’addome per una peritonite all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Dopo alcuni giorni si era ripreso a tal punto da tornare a casa nonostante il quadro clinico non era dei migliori.

Sono stati tanti i giocatori lanciati da Zamparini. Dal suo Palermo sono passati sette campioni del mondo dell’Italia di Marcello Lippi. Oltre a Barzagli, Grosso e Toni, hanno vestito la maglia rosanero anche Marco Amelia, Christian Zaccardo, Simone Barone e Gilardino, quest’ultimo seppur a fine carriera.

Sono veramente tanti i giocatori da lui scoperti e poi divenuti top player assoluti. Tra questi, oltre ai succitati, è d’obbligo ricordare Edinson Cavani, che dopo Palermo ha fatto innamorare Napoli, Parigi e Manchester e Paulo Dybala che con 149 reti in carriera continua a incantare con il suo gioco. È proprio quest’ultimo, attraverso il suo account Instagram, ad ever ricordato il Presidente che per primo credette in lui.

“Sei stato Il primo a credere in me, sono arrivato in Italia che ero un bambino e con la tua famiglia mi hai accolto come se fosse casa mia. Presidente, mi hai aperto le porta di una città bellissima dove ho conosciuto tanta gente bella e dove ho avuto tanti e grandi amici. Mi hai dato la possibilità di continuare la mia carriera dove ho voluto, sempre con il massimo rispetto e sempre pensando al mio bene. Per questo e per tante altre cose ti sarò sempre grato, non ti dimenticherò mai Presidente. Grazie mille, di tutto. Il tuo Picciriddu”.