“Mi sento agitato”: concorrente del GF Vip chiede di parlare con la psicologa! Le vicende all’interno della Casa stanno diventando piuttosto pesanti

La vicenda riguarda Alessandro Basciano, che sta attraversando un momento non semplice a causa di Gianmaria Antinolfi. Dopo le problematiche con Sophie Codegoni c’è un altro problema

Basciano e la Codegoni sono subito piaciuti al pubblico a casa, grazie alla loro romantica intesa mostrata davanti alle telecamere del GF Vip. Non sono mancate nel corso delle settimane delle belle litigate, anche per motivi non troppo importanti, ma che hanno innescato un piccolo tira e molla poco piacevole. Uno sfogo delle ultime ore ha portato a conseguenze leggermente più serie del solito, accentuate dalla delusione del ragazzo per la “perdita” dell’amico, Gianmaria Antinolfi.

Alessandro Basciano è rimasto deluso dall’uscita dal reality del compagno di confidenze e ha avuto a che fare anche con un nuovo battibecco con Sophie Codegoni. La ragazza è andata a sfogarsi con l’amica Jessica, durante un suo momento no, invece di cercare la sua complicità, come spesso avvenuto in passato. La cosa lo ha talmente colpito da portarlo ad attaccare la fidanzata davanti alle telecamere. Uno sfogo che la Codegoni ha così commentato: “Sono stanca!”. Dopo di che l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha deciso di recarsi con Jessica nella zona beauty, per provare ad allentare la tensione.

“Mi sento agitato”: Alessandro Basciano deluso dall’uscita di Gianmaria Antinolfi dal GF Vip

L’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip ha portato all’uscita dalla Casa di Gianmaria Antinolfi. Una decisione che ha profondamente destabilizzato Alessandro Basciano. Una delusione così forte fa richiedere l’intervento della psicologa. Il ragazzo ne ha fatto esplicitamente richiesta alla produzione, con gli autori che si sono subito prodigati per accontentarlo. L’ex protagonista di Uomini e Donne è dispiaciuto molto l’abbandono dell’amico. Come riportato dal sito Blogtivvu, ha dichiarato: “L’uscita di Gianmaria mi ha completamente destabilizzato, era l’unico a riuscire a tenermi calmo. Era un punto di riferimento. Mi teneva calmo, ora mi sento agitato”.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip, ex protagonista in ospedale: “Alle 5 del mattino sono svenuta” – VIDEO

LEGGI ANCHE >>> Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli “separati”: fan della coppia sbigottiti

Dopo aver ascoltato queste frasi, Antinolfi ha voluto mandare un messaggio all’amico attraverso un post sul proprio profilo Instagram.

“Anche se non sono più dentro la casa continuo ad essere con te… non hai bisogno di me per andare avanti, tutto quello che ti serve è già dentro di te! Non mi far sentire più queste cose e vai avanti come un treno! A prestissimo amico mio“.

Il motivo per cui Gianmaria ha abbandonato l’ha spiegato lui stesso prima di uscire.

“Questa decisione non dipende da me. Avevo preso delle scadenze, degli impegni molto importanti. Sono riusciti a spostarli un pochino, abbiamo fatto il possibile, ma ora non si può più“. Insomma per Basciano, dopo le problematiche con Sophie Codegoni, un’altra mazzata difficile da digerire.