Meteo, situazione stabile sulla penisola: poche piogge al Nord

Situazione di prevalente stabilità sull’Italia, salvo qualche lieve pioggia sulle vette alpine: come si evolverà il meteo nelle prossime ore.

La situazione meteorologica sulla penisola è in continua evoluzione, con una stabilità rinnovata su gran parte del Paese. Solamente sulle regioni settentrionali potrebbero esserci delle precipitazioni: cosa sta succedendo.

In queste ore il meteo sulla penisola italiana sta godendo di grande stabilità. Dopo delle brevi piogge causate dall’arrivo di un ciclone artico, l’anticiclone sta riuscendo a resistere sul paese. Infatti il bel tempo andrà a contornare la penisola, con il sole pronto a scaldare gran parte delle regioni. Inoltre troveremo solamente qualche pioggia all’estremo Nord, con le piogge pronte a bagnare specialmente le vette alpine. Ma il vero scenario incredibile potrebbe verificarsi nel weekend.

Infatti nel fine settimana si andrà a configurare una configurazione sinottica a dir poco “incredibile”. Un vasto campo anticiclonico si sta impadronendo non solo dell’Italia, ma anche di Francia e Spagna. Andrà quindi a delinearsi il quinto fine di settimana dal tempo stabile per il nostro Paese. Questa è davvero una configurazione meteorologica rara, visto che stiamo in piena stagione invernale. Purtroppo però iniziano ad emergere anche gli effetti negativi come siccità, incendi e mancanza di neve in molte località sciistiche delle Alpi. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime 24 ore.

Meteo, tanto sole sulla penisola: regna la stabilità

La parola d’ordine per descrivere la situazione meteorologica del nostro paese in questi giorni è stabilità. Infatti nel corso di questo mercoledì avremo tanto sole sulla penisola, pronto a riscaldare il paese in piena stagione invernale. La neve continuerà a scendere sulle Alpi ma solamente a partire dagli 800 metri. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione stabile e soleggiata su gran parte del settore. Solamente sulle Alpi confinali avremo ancora residui addensamenti e deboli nevicate. Qui le temperature risulteranno in aumento, con valori massimi che andranno ad oscillare dai 13 ai 18 gradi. Valori ancora più alti sulle regioni di Nordest.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo cieli sgombri tra nubi, fatta eccezione per locali addensamenti sulla Sardegna occidentale e localmente lungo l’Adriatico. Qui però non avremo ulteriori fenomeni sul paese. Le temperature qui non subiranno variazioni, con valori che si stabilizzeranno dagli 11 ai 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese. Solamente sulla Puglia e sull’Appennino avremo locale variabilità, ma senza alcuna possibilità di piogge. Anche qui avremo temperature in rialzo, con valori massimi che andranno dai 10 ai 15 gradi.