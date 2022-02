Manuel Bortuzzo pronto al grande passo: parla il padre

Manuel Bortuzzo sarebbe pronto a fare il grande passo? Secondo quanto racconta il padre, la risposta sarebbe affermativa. Ecco cosa sta pensando di fare il nuotatore adesso che è uscito dalla casa del GF Vip 6.

All’inizio del GF Vip 6, il padre di Manuel Bortuzzo, Franco, non è stato molto tenero con Lulù Hailé-Selassié. L’uomo ha subito chiarito che, secondo lui, la principessa etiope non rappresentava il canone di bellezza che piaceva a suo figlio. Inoltre, lei non sarebbe stata sotto nessun punto di vista la donna giusta per Manuel.

La pubblicazione da parte di Franco Bortuzzo di un video in cui Lulù se la prende con la costumista aveva agitato il popolo di Twitter: era evidente che il papà di Manuel non la sopportasse. Qualcosa, però, è lentamente cambiato: Franco sembrerebbe aver capito che la ragazza c’è sempre stata per il figlio, e che fra i due sta nascendo qualcosa di speciale.

Manuel Bortuzzo, il grande passo dopo il reality

Franco Bortuzzo ritiene che Manuel sia pronto per il grande passo. Suo figlio è molto innamorato di Lulù. Parlando con Novella 2000, ha espresso il suo desiderio che la coppia continui a coltivare l’amore: sarebbero pronti per andare a convivere? Secondo il padre di Manuel la risposta è positiva, ed i due ne avrebbero già parlato nella casa.

Franco ha raccontato che la cosa lo renderebbe davvero felice, anche se forse, in quanto papà, è un po’ preoccupato. Il suo pensiero è già all’aspetto organizzativo, che diventa più complicato quando si è sulla sedia a rotelle. Il papà di Manuel aggiunge: “Ci vorrà del tempo per organizzare…“.

I gesti d’amore per Lulù: ci sarà anche una sorpresa per San Valentino

Il nuotatore ha rivisto una sua ex dopo la sua uscita dalla casa del GF Vip 6, ma i suoi pensieri sarebbero con Lulù. Dopo essersi tatuato il numero 22 per la sua fidanzata, le ha anche pagato un aereo per lanciarle un dolcissimo messaggio d’amore: “Una vita insieme a te“. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sembrano davvero pronti a fare il grande passo.

Ecco le ultime foto condivise da Manuel Bortuzzo sui propri profili social:

Il tatuaggio che Manuel Bortuzzo si è fatto per Lulù Selassié: il nuotatore è pronto al grande passo? (fonte: Instagram).