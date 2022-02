Manuel Bortuzzo, arriva la clamorosa confessione: come la prenderà Lulù? L’ex concorrente del GF Vip è da poco uscito dalla Casa di Cinecittà

Il nuotatore, ex nazionale azzurro, ha incontrato la sua ex dopo l’esperienza nel reality show di Canale 5. Resta da capire come reagirà, una volta appresa la notizia, la bella principessa di origine etiope.

I fan hanno assistito all’interno della Casa del Grande Fratello Vip alla nascita di un grande amore. Quella che era nata come una semplice simpatia si è evoluta in una storia piuttosto seria. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono completati nel migliore dei modi, superando anche le incomprensioni iniziali. Lei pretendeva di più dal nuotatore azzurro, ancora legato a dinamiche fuori dal programma. Dopo aver capito che il suo cuore e la sua mente erano dedicate interamente alla principessa, si è lasciato andare, come sperato dalla ragazza. Da quel momento sono diventati inseparabili e solo l’uscita di Manuel da Cinecittà ha interrotto l’idillio. Resta da capire se la storia potrà continuare anche nella vita normale, lontano dalle telecamere, come auspicato dai loro fan. In una recente intervista rilasciata da Bortuzzo a CasaChi, l’atleta ha parlato anche di Lulù, oltre che della sua ex fidanzata.

Manuel Bortuzzo, fuori dalla Casa ha incontrato la sua ex fidanzata: la reazione di Lulù?

La ragazza, con cui ha ancora un buon rapporto, si è fatta risentire non appena è uscito dal GF Vip, ma Manuel ci tiene a precisare.

“La situazione è molto chiara, io le porto rispetto per la donna che è, è stata la mia fidanzata, ma non c’è bisogno adesso di dover pensare a nulla. Lei è rimasta l’amica che è e io sono fidanzato con Lulù“.

L’unione con Lulù è sfociata in un grande amore solo dopo una lunga fase di incubazione, portando Manuel ad un gesto piuttosto eclatante. Libero di poter tornare alla vita di tutti i giorni, ha deciso di dedicarle un bel tatuaggio.

“Il 22 impresso sulla mia pelle è riferito a Lulù: il 22 settembre è la canzone mia e di Lulù, il giorno in cui ci siamo baciati. Richiama tante cose. La scritta Changes rimanda ai cambiamenti, così come le ali spezzate, il 12 come i millimetri per cui sono vivo”. Oltre alla Selassié, il rapporto più stretto che Bortuzzo ha stretto nella Casa è quello con Aldo Montano. Lo schermitore ha accusato più di tutti l’uscita dell’amico e non ha fatto nulla per nasconderlo. Nella sua intervista a CasaChi il nuotatore specifica: “L’amicizia con Aldo, vedendo i concorrenti, potevo solo sperarla, ma non pensavo andasse così bene. L’amore assolutamente no, ma non perché non ci fossero belle ragazze, ma perché sapevo le difficoltà che avevo io nel lasciarmi andare e far vedere quella parte”.