Maneskin show a Sanremo, Damiano si commuove: il gesto di Belen non passa inosservato

I Maneskin tornano a Sanremo e fanno saltare dalla sedia tutti i presenti al Teatro Ariston. Anche la reazione di Belen non passa inosservata.

Ad un anno dalla vittoria al Festival della musica italiana, i Maneskin sono tornati a Sanremo, assicurando lo spettacolo per tutto il pubblico. Belen da casa elogia la performance del gruppo: le sue parole.

Ad un anno dalla vittoria i Maneskin mantengono la promessa e sono i primi grandi ospiti della serata di Sanremo. La rock band romana ha scosso il pubblico in sala ed in casa dopo un anno ricco di successi in giro per tutto il mondo. Per questo motivo Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio non hanno potuto dire ‘no’ ad Amadeus, che ha rivelato come il gruppo abbia subito detto sì alla proposta di presenziare da ospiti a Sanremo.

Inoltre lo stesso presentatore si era detto disposto ad andarli a prendere in qualsiasi luogo. Così con un caddy ‘Ama’ è uscito dal teatro Ariston proprio per andare a prendere ed accompagnare i Maneskin sul palco. Dopo una breve corsa proprio sul piccolo mezzo, il gruppo è riuscito ad entrare nel Teatro Ariston esibendosi con la loro canzone oramai diventata cult, ossia ‘Zitti e Buoni‘. Andiamo quindi a vedere come è stata accolta la loro esibizione dal pubblico.

Maneskin, ritorno trionfale a Sanremo: la reazione di Belen

L’esibizione dei Maneskin, come da pronostico, non ha lasciato deluso il pubblico sanremese che ha apprezzato sia l’esibizione di ‘Zitti e Buoni‘ si quella di ‘Coraline‘, uno dei brani più apprezzati del disco Teatro d’ira – Vol.I. Infatti proprio quest’ultima canzone ha smosso la sensibilità di Damiano che al termine della performance è scoppiato in lacrime. Amadeus così ha d’istinto abbracciato il cantante, che probabilmente dentro di sé avrà rivissuto tutta la sua carriera nel giro di pochi secondi.

Ovviamente è partita la standing ovation per il gruppo che sta portando il rock italiano nel mondo. A sostenere la band ci ha pensato anche Belen Rodriguez tramite il suo account Instagram. La modella argentina infatti ha pubblicato dei video del gruppo sul palco, scrivendo ‘Orgoglio Italiano‘. Damiano e Belen, inoltre, sono stati protagonisti di vari gossip durante l’estate, con diverse testate che avrebbero riportato la loro sospetta vicinanza ed alcuni incontri clandestini.