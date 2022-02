“Me ne vado”, lite furibonda al GF Vip: tensione in casa, tutti scossi

Momenti di tensione alla Casa del GF Vip quando c’è stata una lite furibonda tra due amate concorrenti

Lulù Selassié e Miriana Trevisan sono finite in una furiosa lite che ha scosso tutti in casa: parole forti tra le due concorrenti del GF Vip che sono ai ferri corti dopo la discussione che ha portato una forte tensione tra tutti i concorrenti.

Una mattinata che sembrava essere tranquilla al GF Vip fin quando, durante un consueto allenamento di Lulù Selassié nell’area dedicata all’attività fisica, la principessa etiope si è lamentata per lo spostamento del tappetino e le vetrate chiuse nella stanza molto calda. A questo punto, per evitare di essere scortese con i compagni, la Selassié ha detto con aria infastidita: “Me ne vado io”.

Miriana Trevisan che ha notato il tono seccato della sua coinquilina ha tuonato: “Siamo tristi tutti e io non vedo mio figlio da cinque mesi” e le ha poi ceduto il posto. Evidentemente, entrambe erano prese dai propri pensieri che le hanno rese alquanto nervose e scatenato la discussione che ha creato alta tensione.

Lulù Selassié e Miriana Trevisan ai ferri corti: il litigio al GF Vip

Nonostante la forte amicizia che le lega, anche i rapporti migliori a volte incontrano delle difficoltà e prese dal nervosismo entrambe hanno cominciato un piccolo battibecco: “Ma che c’entra. Con te non si può parlare. Ti sto dicendo che se ti dico cambio posto non ti puoi arrabbiare con me ogni cinque minuti, lo fai apposta allora” ha ribadito ancora una volta Lulù.

Il litigio tra Miriana Trevisan e Lulù Selassié ha creato forti tensioni in casa, proprio perché hanno un’amicizia pura e consolidata da tempo. D’altra parte anche il GF Vip ci mette del suo facendo rincontrare Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli oltre che far sentire la forte mancanza di Manuel Bortuzzo all’interno della Casa.

Fortunatamente si tratta di una piccolezza perché le due, successivamente, sono tornate a ridere e scherzare, nonché supportarsi come fanno sempre e ricordando al mondo del web il vero senso dell’amicizia.