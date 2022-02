L’Isola dei Famosi, ex GF Vip ad un passo dal “sì”: l’incredibile indiscrezione

L’ex inquilino del GF Vip è stato contattato dalla redazione de L’Isola dei Famosi. Oltre a ritrovarsi Soleil Sorge opinionista, ecco chi gli spettatori potrebbero ritrovare sulle spiagge dell’Hondouras.

Se il GF Vip 6 si sta focalizzando soprattutto intorno al triangolo Alex Belli–Delia–Soleil, il precedente GF Vip 5 ha avuto una più ampia varietà di protagonisti che hanno fatto breccia nel cuore degli spettatori. Fra questi, c’è n’è uno davvero inaspettato che è corteggiato dagli autori de L’Isola dei Famosi 2022: lo vedremo presto in Hondouras?

Dopo la fine del reality show, Enock Barwuah ha provato a realizzare un dei suoi sogni: giocare a calcio come professionista insieme al fratello Mario Balotelli. I due hanno quindi firmato insieme il contratto con l’Adana Demirspor e sono volati in Turchia. Poco dopo, però, la squadra ha ceduto il più giovane dei fratelli in prestito al Menemenspor.

L’Isola dei Famosi, i piani dell’ex concorrente del GF Vip

Enock Barwuah sta vivendo un momento davvero speciale della sua vita. Ha voluto condividere con un breve video la proposta di matrimonio che ha fatto alla sua fidanzata Giorgia. Il calciatore ha spiegato che intende mettere su famiglia ed ha raccontato a Chi Magazine che la data delle nozze sarebbe già stata fissata: si parla del prossimo giugno.

Il legame fra Giorgia ed Enock, nato inizialmente come un’amicizia, si è sempre più rafforzato, tanto che il fratello di Mario Balotelli spiega che la loro relazione è maturata insieme a loro. Anche per questo, l’ex GF Vip 5 ha spiegato quale decisione ha preso riguardo alla proposta di partecipare a L’Isola dei Famosi 2022.

Ecco cosa intende fare Enock Barwuah: andrà a L’Isola dei Famosi?

Enock ha spiegato a Chi Magazine che potrebbe accettare di partecipare a L’Isola dei Famosi 2022 perchè a lui piacciono le sfide. Per il momento, però, il ventottenne ha deciso di dare la priorità assoluta alla sua professione, il calcio. Quando appenderà le scarpette al chiodo, non ci sarà più nulla che impedirà all’ex GF Vip 5 di partecipare a L’Isola dei Famosi.

Ecco il video della proposta di matrimonio di Enock a Giorgia: