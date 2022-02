Lewis Hamilton, clamorosa decisione: la svolta è ufficiale. Il campione di Formula 1 è sempre molto attento anche alle dinamiche lontane dalla pista

Il driver inglese ha da poco aperto una partnership con la piattaforma televisiva di Sky per promuovere le iniziative della sua fondazione ‘Mission 44’ contro il razzismo sistemico.

Chi conosce il personaggio Hamilton sa benissimo che la Formula 1 è solo uno dei suoi interessi principali. La sua attenzione ai temi sociali è ampiamente nota, specialmente per quanto concerne l’aspetto ambientale e il razzismo sistemico. L’ecologia e la svolta green sono alla base del suo impegno anche con la Mercedes, con soluzioni e iniziative che vanno in questa direzione. Dall’altra parte, Hamilton non può tralasciare le discriminazione che ha dovuto passare in prima persona in un ambiente particolare come quello del Circus. Il razzismo sistemico, soprattutto nei confronti dei più giovani, impedisce a questi ultimi di ambire a traguardi importanti nella vita. Una cosa inaccettabile che ‘Il Re Nero’ ha voluto combattere ormai da anni. L’accordo per una partnership con la piattaforma televisiva di Sky con la fondazione ‘Mission 44’ (inaugurata nell’estate 2021) è finalizzata proprio a migliorare la condizione dei bambini discriminati.

Lewis Hamilton, l’accordo con Sky ha un fine nobile: combattere il razzismo sistemico

“Capire ed affrontare i problemi che portano i giovani ad essere esclusi dalla scuola è davvero importante per me – ha spiegato il britannico – avendo sperimentato esclusioni ingiuste durante il mio periodo a scuola, capisco quanto possa essere sconvolgente e stressante. Quando abbiamo lanciato Mission 44 l’anno scorso, implementare iniziative come queste era una priorità personale e sono grato di avere il supporto di Sky per aiutare Mission 44 ad agire. Attraverso questa partnership, spero che possiamo realizzare un cambiamento significativo dotando le scuole delle strategie adeguate per sostenere e potenziare i giovani studenti neri, invece di rinunciare a loro”.

A fargli eco è stata anche il CEO di Sky Group, Dana Strong: “Vogliamo davvero affrontare l’ingiustizia razziale, ed accogliamo con favore l’opportunità di collaborare con Sir Lewis Hamilton e Mission 44 per sostenere e responsabilizzare i giovani. Speriamo che la nostra partnership sostenga il lavoro della fondazione per migliorare l’esperienza degli studenti di colore, sostenendoli per avere successo a scuola e nel resto della vita”.