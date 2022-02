Iliad, super regalo per tutti i suoi clienti: l’ultima offerta è irrinunciabile

Iliad lancia una nuova e super offerta regalo per tutti i clienti. Andiamo quindi a vedere la sorpresa per gli utenti.

Non finiscono mai le sorprese per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento ad Iliad. Infatti è pronto un regalo per tutti i clienti affezionati, andiamo quindi a vedere di cosa si tratta.

Non si fermano mai le promozioni di Iliad e non solo nel campo della telefonia mobile. Infatti con grande sorpresa degli abbonati, da poco il gestore ha deciso di lanciare e le sue offerte per la Fibra ottica. L’offerta dedicata, come abbiamo appreso nei giorni scorsi è chiamata, Iliad Box.

Attivandola gli utenti potranno avere un ticket per la telefonia domestica con connessioni internet illimitate sino a 5 Gbps e chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Il costo al mese è di solamente 23,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad competitiva anche nel 2022: nuova pazzesca offerta

Anche nel 2022 Iliad è pronta a mostrarsi super conveniente per i clienti e ha tra i suoi principali obiettivi quello di mantenere fede alla sua fama di operatore low cost. Proprio per questo motivo le ultime tariffe risultano super vantaggiose.

Tra tutte le offerte presenti sul sito ufficiale possiamo trovare uno dei piani tariffari migliori sul mercato, come ad esempio Giga 120. I clienti che scelgono questa tariffa, infatti, potranno usufruire appunto di 120 Giga per navigare in internet, più consumi senza limiti per chiamate e SMS al costo di solamente 9,99 euro al mese.

Ma Giga 120 non è l’unica offerta vantaggiosa, infatti gli utenti potranno attivare Giga 80. Questa offerta, Giga 80, fornisce ai clienti chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica, 80 Giga per la navigazione internet con 4G. Ma non solo, infatti, sono inclusi anche 6 Giga per navigare all’estero. Il prezzo mensile dell’offerta è di 7,99 euro al mese. Ovviamente per ricevere ulteriori informazioni su tutte le vantaggiose offerte dell’operatore sarà possibile consultare il sito ufficiale, rimanendo così sempre aggiornati.