Il paradiso delle signore, cambia tutto: cosa succede il 3 febbraio – FOTO

Il 3 febbraio cambia tutto per il palinsesto de Il paradiso delle signore. Ecco che cosa succederà e come fare per continuare a seguire la soap opera di Rai 1 che racconta le vicende che ruotano attorno al centro commerciale degli anni ’60.

La soap opera di Rai 1 sta riscuotendo un successo enorme, rispecchiato dai dati di ascolto: ha infatti una media del 18,3% di share televisivo. Il 3 febbraio 2022 sarebbe dovuta andare in onda la centesima puntata de Il paradiso delle signore. Sarebbe stato un traguardo importante, ed i fan si aspettavano anche una celebrazione del traguardo.

Fatalmente, proprio il 3 febbraio Il paradiso delle signore non andrà affatto in onda. L’appuntamento non andrà perso: gli spettatori potranno infatti vedere una puntata in più sabato 5 febbraio, a partire dalle ore 14:00, su Rai 1. Questo significa che, per la seconda settimana di fila, Dedicato di Serena Autieri verrà riprogrammato in un’altra fascia oraria.

Il paradiso delle signore, il 3 febbraio non andrà in onda

I numerosi cambi di palinsesto di giovedì 3 febbraio potrebbero riguardare non solo Il paradiso delle signore, ma anche Oggi è un altro giorno e La vita in diretta. Tutti questi cambi dell’abituale palinsesto di Rai 1 si sono resi necessari per fare spazio ad un’importantissima diretta televisiva, senza però cancellare gli appuntamenti più amati.

LEGGI ANCHE >>> Il paradiso delle signore, addio all’amatissimo personaggio? Lo spoiler

NON PERDERTI >>> Anticipazioni Il paradiso delle signore: Gemma e Adelaide scoperte, cambierà tutto

Il 3 febbraio, dopo sette anni esatti dall’inizio del primo mandato, Sergio Mattarella farà il giuramento ed il discorso di insediamento del Parlamento che inaugureranno il suo nuovo mandato come Presidente della Repubblica Italiana. L’appuntamento per la diretta televisiva su Rai 1, La7, SkyTg24 e Tgcom24 è a partire dalle ore 15:30.

Ancora una volta arriva uno spoiler da un’attore della soap opera

Curiosamente, l’annuncio del posticipo della puntata numero cento de Il paradiso delle signore non è arrivata da una nota ufficiale della Rai. Roberto Farnesi, che nella soap opera interpreta Umberto, ha informato i fan del programma con una Storia su Instagram, che per il momento non è ancora stata ri-condivisa dai profili della serie Tv e della Rai.

Ecco il messaggio pubblicato da Roberto Farnesi sui social: