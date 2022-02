Il Comitato tecnico-scientifico ha indicato di non far fare la dad agli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale o sono guariti da meno di 120 giorni, indipendentemente dal numero dei contagi in classe.

Green pass illimitato per vaccinati con tre dosi e i guariti con due dosi e nuove regole per la zona rossa e le quarantene a scuola. Questi i provvedimenti del Consiglio dei ministri di oggi, mercoledì 2 febbraio, presieduto dal premier Mario Draghi.

LEGGI ANCHE: Obbligo vaccinale: da oggi l’Agenzia delle entrate notificherà le multe, come funziona

“Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura – aveva annunciato il presidente del Consiglio – Sulla base dell’evidenza scientifica, e continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti. I dati sulle vaccinazioni sono molto incoraggianti. Vogliamo un’Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi”.

Zone rosse e regole per i turisti

“Tra i provvedimenti di oggi c’è la decisione di eliminare le restrizioni, anche in zona rossa, per chi è vaccinato”, ha affermato Draghi all’apertura del Consiglio, durante il quale si è discusso anche delle norme per gli stranieri che entrano in Italia. Questi ultimi potranno accedere ad alberghi e ristoranti anche dove è richiesta la testa dose di vaccino con il tampone.

Scuole

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Covid a scuola, cambiano regole di quarantena e dad: oggi riunione del Cts e nuovo decreto

La vera novità però riguarda le scuole. Il Comitato tecnico-scientifico ha indicato di non far fare la dad agli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale o sono guariti da meno di 120 giorni, indipendentemente dal numero dei contagi in classe. Per le scuole materne, dove i vaccinati sono pochi, la dad potrebbe scattare non più al primo ma al quinto caso.

La regola dell’autosorveglianza degli adulti potrebbe valere anche per i bambini delle elementari, medie e superiori. Per i non vaccinati invece, resta la dad ma non si sa ancora quando scatta. L’ipotesi è che si vada in quarantena dal quindi contagio in tutte le scuole, ma non è ancora stato deciso. La Lega non ha votato, come aveva annunciato nei giorni scorsi, perché non è d’accordo sulla distinzione tra bimbi vaccinati e non vaccinati a scuola. Certo è che le quarantene e la dad dureranno solo 5 giorni non più 10.

“Ci occupiamo della scuola in presenza, che da sempre à la priorità di questo governo – ha affermato Draghi – Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e restrittivo. Vogliamo limitare di molto l’uso della dad per permettere a un numero sempre maggiore dei nostri bambini e ragazzi di andare in classe”.