Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli “separati”: fan della coppia sbigottiti

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbero stati separati in seguito ad un evento. L’annuncio lascia i fan della coppia senza parole.

Una nuova scottante verità ha colpito i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Infatti un evento potrebbe dividere i due: andiamo a vedere cosa sta stuccedendo ad una delle coppie più amate del web.

Giulia Salemi è in piena rampa di lancio dopo la partecipazione al GF Vip della passata stagione. Adesso infatti è conduttrice del GFVip Party sulla piattaforma streaming della Mediaset. Inoltre l’influencer italo-persiana pronta ad iniziare una nuova avventura nel posto più gettonato della prima settimana di febbraio 2022, ovvero Sanremo. La Salemi sta infatti collaborando con Radio Kiss Kiss e commenterà il Festival da ogni prospettiva. Così presentando il suo nuovo lavoro ha deciso di raccontarsi ai microfoni.

Il passaggio dal reality show alla kermesse musicale è stata una vera e propria emozione per l’influencer, che ai microfoni ha commentato: “E’ una bellissima emozione. È il raggiungimento di un traguardo. Debutterò in radio, una cosa che volevo fare da diverso tempo. Finalmente adesso ho trovato qualcosa che sento di avere buone possibilità di poter fare bene, non sono una che accetta le cose tanto per fare“. Andiamo quindi a vedere il racconto della Salemi a Sanremo.

Giulia Salemi a Sanremo con Pretelli? La risposta sorprende tutti

Sanremo è un grande evento per Giulia Salemi, che lo ha riconosciuto come una vera e propria icona per la penisola. L’influencer seguirà questa edizione in compagnia dello speaker Pippo Pelo e dei suoi amici e colleghi Gigi e Ross. Un edizione quindi molto divertente per Giulia, che ai microfoni ha rivelato: “Sarà molto divertente. Seguirò un programma quotidiano, Sanremo Limited Edition e poi un altro di cui sarò l’inviata speciale“.

Il giornalista poi ha fatto la domanda che tutti si aspettavano, ossia se Giulia sarà con Pierpaolo durante questa edizione del Festival. L’italo-persiana ha quindi rivelato: “Saremo insieme ma separati. Il nostro punto forte è che sappiamo scindere la relazione e il lavoro. Anche se lavoriamo nello stesso campo, che è molto ampio, usiamo canali differenti, abbiamo ruoli differenti, e infatti lui sarà là con Domenica In perché è nel cast fisso, io invece debutterò in radio“. Nessuna crisi quindi tra i due, che si divideranno solamente per motivi lavorativi.