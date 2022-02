Festival di Sanremo 2022: ospiti e scaletta della seconda serata

Dopo tutte le emozioni della prima, è attesissima la seconda serata di oggi, mercoledì 2 febbraio, durante la quale si esibiranno gli altri tredici artisti. Il Festival di Sanremo di Amadeus, ieri 1 febbraio, ha tenuto attaccati tv 10 milioni 911mila di italiani, pari al 54,7% di share. La classifica provvisoria, definitasi in base ai voti della sala stampa (33% tv e carta stampata, 33% web e 34% radio), ha scatenato polemiche ma anche tanta approvazione, a conferma che il Festival di Sanremo è uno degli eventi più attesi dagli italiani.

GUARDA ANCHE: Chi vincerà il Festival di Sanremo 2022? I pronostici degli spettatori

Super ospiti, Checco Zalone, che regalerà una performance ancora top secret e Laura Pausini che canterà il nuovo singolo, Scatola. Saliranno sul palco anche Gaia Girace e Margherita Mazzucco, protagoniste della serie L’amica geniale tratta dal best seller di Elena Ferrante, che sta per tornare con una nuova stagione su Rai Uno.

Ci sarà spazio anche per il contest dedicato alla scelta dell’inno per Milano Cortina 2006, con Arisa e Malika Ayane, per la scelta della canzone che verrà cantata a Pechino alla cerimonia di chiusura.

Infine Ermal Meta è l’ospite di Fabio Rovazzi e Orietta Berti. Era atteso anche Luca Argentero come super ospite, ma non ci sarà a causa di un lutto in famiglia.

Ecco la scaletta della seconda serata