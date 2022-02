Ex GF Vip si scaglia contro Alfonso Signorini: “Abile a pescare nel torbido”

L’ex concorrente del GF Vip non si è risparmiato in un duro affondo nei confronti di Alfonso Signorini. Ecco di chi si tratta e quali sono le sue accuse nei confronti del conduttore del reality show di Mediaset.

Il GF Vip 6 sta sollevando numerose polemiche per la gestione completamente diversa rispetto alla precedente edizione. Eppure, il conduttore del programma è rimasto sempre lo stesso: forse è proprio questo che ha indispettito diversi ex concorrenti del programma che si sono visti squalificati dal gioco per una bestemmia, cosa che non avviene quest’anno.

Denis Dosio, tramite dei messaggi su Twitter, non ha mai nascosto di essere molto in disappunto per la sua eliminazione. Veneto come Katia Ricciarelli, con lui non c’è stata la stessa tolleranza di cui ha beneficiato cantante, ed è stato squalificato. La stessa sorte è toccata anche a Stefano Bettarini, che è rimasto nel reality dal 3 novembre al 6 novembre.

Ex GF Vip, le dure accuse contro Alfonso Signorini

Anche Stefano Bettarini è stato espulso immediatamente dal GF Vip 5 per un intercalare colorito toscano. Il conduttore, che ha partecipato a numerosi reality-show, aveva subito manifestato il suo disappunto: “Dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro. La pedina di un gioco al rialzo… Il rialzo dello share televisivo“.

Il 2 febbraio, Stefano Bettarini è voluto tornare sulla questione. L’ex GF Vip non ha avuto parole tenere per Alfonso Signorini: secondo l’ex calciatore, lui ha deluso tutti dimostrandosi incapace di essere imparziale e coerente, e soprattutto non ha dato il buon esempio attraverso i messaggi che sono stati passati attraverso questa edizione del reality.

Le dichiarazioni shock: “Tu a seconda della direzione del vento sventoli come una bandiera”

Stefano Bettarini ricorda ancora la sua squalifica durante il GF Vip 5: Alfonso Signorini, secondo lui, non gli diede diritto di replica, sfruttando i mezzi televisivi a suo favore. Secondo l’ex marito di Simona Ventura il conduttore del Grande Fratello si sta muovendo in direzione del vento come una bandiera: “Ti sei prestato e chinato al gioco dei potenti“.

Poi l’affondo: “Tu e soltanto tu, che ancora una volta hai dimostrato, se mai ve ne fosse ancora bisogno, di essere abilissimo a pescare nel torbido per accaparrare consensi, tu che sei passato costantemente dove l’acqua era più bassa“. Poi invita i suoi fan a boicottare il GF: “Mai più con te, unica soluzione saggia che possa prendere la rete“.

Ecco il duro messaggio scritto dall’ex GF Vip ad Alfonso Signorini. Anche se non viene mai nominato, sembra chiaro che l’ex calciatore di Cagliari, Sampdoria e Parma si rivolga proprio a lui: