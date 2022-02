Covid a scuola, cambiano regole di quarantena e dad: oggi riunione del Cts e nuovo decreto

Si dovrà decidere se eliminare la dad per gli studenti vaccinati di medie e superiori o aumentare il numero di casi che mandano in dad, aumentandolo da 2 a 3.

Oggi, mercoledì 2 febbraio, il Comitato tecnico-scientifico si riunirà poco prima del Consiglio dei ministri per definire le linee guida da indicare al Governo sulle scuole. In particolare, i tecnici dovranno esprimersi sulle regole della dad: se sia possibile cioè, applicare le stesse regole dalle elementari alle superiori o attendere e procedere per step, iniziando a eliminare la didattica a distanza per gli studenti delle superiori e medie vaccinati o guariti, indipendentemente dal numero dei contagiati in classe.

Gli altri temi che tratteranno gli scienziati sono la mascherina Ffp2 e il regime di auto-sorveglianza. Gli studenti potrebbero continuare ad andare a scuola seguendo le stesse regole degli adulti vaccinati da meno di 120 giorni che hanno avuto un contatto positivo.

Dad e Ddi dureranno solo 5 giorni a partire dalle materne

Due novità sono già state decide e scritte nella bozza del decreto che entro stasera dovrà essere delineato. La dad e la ddi (o anche la sospensione dell’attività in presenza per le scuole materne) durerà solo 5 giorni e non più 10. La riduzione si applica a partire dalle scuole materne.

Anche le regole del rientro in classe saranno più semplici. Solo i positivi dovranno presentare il certificato del pediatra o del medico di base per attestare la loro guarigione. Gli studenti che hanno avuto un contatto stretto positivo e non sono vaccinati, dovranno fare un tampone (che diventerà gratuito in farmacia anche per i bimbi più piccoli con la prescrizione del pediatra). Chi è guarito o vaccinato da meno di 120 giorni o con booster basterà il controllo del green pass a scuola. Anche i bimbi delle elementari non saranno più in quarantena, ma in auto-sorveglianza. Anche se non vanno a scuola potranno uscire con la mascherina Ffp2 anche se non possono andare in luoghi affollati.

Lega contro l’ipotesi di distinguere tra bimbi vaccinati e non

Per tutte le altre misure, come detto, si aspetta la riunione del Cts. La Lega si sta schierando contro l’ipotesi di distinguere tra bambini vaccinati e non. Si dovrà decidere se eliminare la dad per gli studenti vaccinati di medie e superiori o aumentare il numero di casi che mandano in dad, aumentandolo da 2 a 3.

La settimana scorsa quasi uno studente su cinque era in dad: di questi, oltre il 31% è delle elementari. I contagi tra i bambini continuano ad aumentare. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gambe ha affermato: “Il numero dei nuovi vaccinati nella fascia 5-11 è sceso perché ci sono tanti bambini in quarantena con tampone negativo, non possono rispettare l’appuntamento con il vaccino”.

Lo scopo del decreto, come ha spiegato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, è ridurre la dad in situazioni di emergenza. Continuano intanto, le protesta dopo l’annuncio della reintroduzione del secondo scritto alla Maturità: “È un ritorno fittizio alla normalità – ha detto Antonello Giannelli, presidente nazionale Anp – Questa seconda prova non è conforme alla legge, sarà diversa da scuola a scuola. Ci auguriamo che il ministro ci ripensi”.

Nel decreto anche Green pass con “durata indefinita” e deroghe per gli arrivi dall’estero

Il Green pass per chi è vaccinato, guarito e con booster avrà “durata indefinita”. In attesa che gli enti regolatori del farmaco Ema e Aifa si pronuncino sulle eventuali somministrazioni delle quarte dosi, il Consiglio dei ministri ha deciso di approvare oggi, mercoledì 2 febbraio, un decreto per rendere la durata della certificazione illimitata.

La decisione scaturisce dal fatto che molti Green pass potrebbero scadere a breve, a partire dal 15 marzo, ovvero sei mesi dopo dal via alle terze dosi, arrivato il 15 settembre. Saranno previste deroghe anche per gli arrivi dall’estero e per consentire di svolgere i grandi eventi.

Nello specifico, chi proviene dai Paesi che non hanno gli stessi obblighi dell’Italia sul Green pass e deve partecipare agli eventi, anche internazionali, si potrebbe adottare la decisione di sottoporsi solo a un tampone.