“Non voglio più vederla”, durissimo attacco a Rosalinda Cannavò: fan scossi

Dure parole nei confronti di Rosalinda Cannavò che, fin qui, non ha risposto all’attacco: fan senza parole per quanto detto

Rosalinda Cannavò è stata al centro di una discussione in un’intervista in cui sul suo conto non vengono proferite parole dolci: i fan sono scossi per quanto è stato detto sull’ex gieffina da parte di un suo compagno d’avventura.

In un’intervista al Magazine di Alfonso Signorini, Chi, Massimiliano Morra ex gieffino ha parlato, tra le altre cose, anche di Rosalinda Cannavò: “Lei non sarà tra gli invitati insieme ad Andrea Zenga, i nostri rapporti si sono chiusi mesi fa. Forse si è equivocato, Rosalinda è una persona che non ho più visto e non ho intenzione di rivedere”. Nelle parole del concorrente del GF Vip 5 traspare un po’ di rabbia per qualcosa che è successo con i suoi due ex coinquilini.

Massimiliano Morra, infatti, convolerà a nozze entro un anno con Dalila Mucedero. Quest’ultima, a discapito di quanto tanti pensavano, non si tratta soltanto di una storia ‘di convenienza’ o di facciata e le cose tra i due si fanno sempre più serie.

Massimiliano Morra, come sarà il suo matrimonio con Dalila Mucedero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimiliano Morra (@massimilianomorra_official)

Al Magazine di Alfonso Signorini, Massimiliano Morra ha parlato dei preparativi per il suo matrimonio e come sogna che esso sia: “Sono un napoletano doc e voglio un matrimonio con 300-400 amici, nella chiesa dove si sono sposati i miei. La mia sposa che ne dice? Lei è peggio di me. Lei è giovane, ha solo 24 anni, ma mi ha capito”.

LEGGI ANCHE > > > Manuel Bortuzzo, arriva la clamorosa confessione: come la prenderà Lulù?

NON PERDERTI > > > Sanremo 2022, prima serata del Festival: le pagelle di iNews24

Per altro, come lo stesso ex gieffino ha annunciato: “Presto avremo anche una data”. Dopo il capitolo al Grande Fratello VIP, l’ex concorrente è riuscito a costruire un futuro con la sua amata al di fuori della sua esperienza al reality show. Adesso Massimiliano Morra è concentrato sui preparativi del suo matrimonio che, a suo dire, sarà da favola. Non resta che aspettare che l’anno di preparativi passi e che la coppia si goda il loro giorno con annesse foto sui social.