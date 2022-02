Addio a Monica Vitti, l’indiscussa icona del cinema italiano muore a 90 anni. Sanremo la ricorda così

Dopo una lunga malattia, Monica Vitti è morta oggi, 2 febbraio 2022. Aveva compiuto da poco 90 anni. A dare l’annuncio è stato Walter Veltroni su Twitter: “Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto”. Da Sanremo, i giornalisti della sala stampa, appena saputo, si sono alzati in piedi per un lungo applauso alla grande attrice.

Vera e propria icona, ha reso immortale il cinema italiano nel mondo. Era affetta da una forma di Alzheimer da tempo, che l’aveva costretta ad abbandonare i riflettori.

La sua ultima apparizione risale a 19 anni fa alla prima di Notre Dame de Paris, anche se già allora aveva ridotto le partecipazioni agli eventi ufficiali. Si era ritirata dalle scene dal 2001, quando fu ricevuta al Quirinale per i David di Donatello.

Monica Vitti resterà nel cuore di tutti gli italiani che non dimenticheranno mai anche il suo sodalizio con Michelangelo Antonioni negli anni ’60 e con Alberto Sordi.

Dal teatro al cinema: una carriera di successi

Nata a Roma il 3 novembre del 1931, era cresciuta in Sicilia prima della guerra per il lavoro del padre, ispettore di commercio. La sua passione per il cinema risale all’adolescenza e dopo il diploma nel 1953 all’Accademia di Arte Drammatica sotto la guida di Silvio D’Amico e Sergio Tofano, si avvicinò al mondo dello spettacolo.

Dopo il teatro, debuttò nel cinema nel 1955 con un piccolo ruolo nell’Adriana Lecouvreur di Guido Salvini al fianco di Valentina Cortese, Gabriele Ferretti e Memo Genassi. 5 anni dopo si incarnò nella musa di Michelangelo Antonini con il quale intrecciò una relazione artistica e sentimentale . Il regista fece d lei la sua musa nella tetralogia dell’incomunicabilità. Interpretò Claudia in L’avventura, La tentatrice Valentina, La notte, Vittoria in l’Eclise e Giuliana in Deserto Rosso.

Nel corso della sua lunga carriera ha ottenuto numerosi premi, tra cui 5 David di Donatello come migliore attrice protagonista (più altri 4 riconoscimenti speciali), 3 Nastri d’Argento, 12 Globi d’Oro (2 alla carriera), un Ciak d’Oro alla carriera, un Leone d’Oro alla carriera a Venezia, un Orso d’Argento alla Berlina, una Concha de Lata e una candidatura al premio BAFTA.