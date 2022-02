“Voglio lasciare il programma”. Struggente confessione al GF Vip 6: è successo nella notte

Subito dopo la diretta uno dei concorrenti del GF Vip 6 ha rivelato di voler lasciare il programma.

Quella di ieri, lunedì 31 gennaio, è stata un’altra puntata al cardiopalma. Tanti i temi di discussione, a partire dall’amore libero di Delia Duran e Alex Belli.

Nel corso della live i concorrenti hanno avuto modo di confrontarsi e di alzare bandiera bianca, come Nathalie Caldonazzo e Giucas Casella che con un abbraccio si sono lasciati alle spalle ogni tipo di incomprensione.

Tra i punti salienti della diretta bisogna annoverare il momento del televoto che ha visto protagonisti Delia Duran, Giucas Casella e Soleil Sorge. I tre concorrenti non sapevano che il più votato sarebbe stato il primo candidato alla finale e a sorpresa, ad avere la meglio è stata Delia Duran con il 52% dei voti. A seguire Soleil Sorge e Giucas Casella rispettivamente con il 36% ed il 12%. Delia Duran è dunque finita in nomination per contendersi il primo posto da finalista in compagnia di Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. Nella prossima puntata si scoprirà il nome del primo vippone che accederà alla finale del programma.

“Voglio lasciare il programma”. Struggente rivelazione nella notte al GF Vip 6

Delia Duran nonostante sia la più amata dal pubblico e a un passo dallo staccare il pass per la finale medita l’addio. La Pantera sudamericana subito dopo la puntata ha confessato a Manila Nazzaro di voler lasciare il GF Vip. “Voglio andare via da qui. Perché la mia vita è fuori. Io qui volevo capire soltanto alcune cose. Queste tre settimane sono state meravigliose perché ho capito molto. Ho compreso di amarmi e che devo essere più forte. Ci sono riuscita, il mio compito era questo. Però voglio andarmene a testa alta e lasciare a voi la finale. Voi siete da 4 mesi qui dentro e meritate più di me la finalissima.

Il mio messaggio è arrivato, ho raccontato, condiviso e ho anche capito quello che dovevo capire. Adesso posso andare via da questo gioco. Stare qui è stato un regalo, ma mi basta così. Non ce la faccio a stare qui. Devo andare amore. Io voglio che sia tu o Davide la finalista. Ringrazio tutti di cuore, per me è stata un’emozione fortissima. Spero di aver lanciato tanti messaggi, come chi ama lo stesso genere, chi capisce di essere attratta da una donna come è successo a me”.

Manila ha cercato in qualche modo di far cambiare idea alla sua amica facendole notare quanto sia amata dal pubblico che l’ha preferita a Soleil. “Devi restare qui, questo è un bel regalo da parte del pubblico. Hai un dono ed è arrivato fuori. Devi essere orgogliosa della donna che sei. Ti hanno voluta qui dentro. Prenditi qualche giorno. Mi devi promettere che ti prenderei dei giorni per pensarci. E non dire a nessuno che vuoi uscire, perché poi sparleranno di te. Sei stata la preferita contro Soleil! Direi che è un segnale chiaro e devi rimanere. Venerdì non c’è nemmeno la puntata, quindi prenditi ancora tempo per riflettere”.