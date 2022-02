Tina Cipollari senza peli sulla lingua: svelato un retroscena su Ida Platano

Durante la puntata di Uomini e Donne del primo febbraio, Tina Cipollari è stata come al solito senza peli sulla lingua: il retroscena che ha raccontato ha fatto commuovere Ida Platano. Ecco cosa è successo nello studio Mediaset.

Dopo le dichiarazioni fatte il 31 gennaio, Ida Platano è tornata a parlare di Riccardo Guarnieri durante la trasmissione di Uomini e Donne. La parrucchiera non ha nascosto di aver provato quello che definisce “l’amore forte” con l’imprenditore tarantino. Sarebbe però terrorizzata di non riuscire mai più a sentire di nuovo le stesse emozioni.

Nei confronti del nuovo corteggiatore, Andrea, non è sbocciato alcun sentimento. Commentando l’esterna, infatti, Ida Platano ha spiegato che durante l’esterna non ha provato nulla per il nuovo corteggiatore. Non si sentiva di baciarlo, perchè non ha avuto nessun trasporto, e quindi non è successo davvero nulla durante l’incontro.

Ida Platano, il retroscena: perchè piange ancora?

Mentre Ida Platano commentava la sua esterna di Uomini e Donne con Andrea, sono intervenuti gli opinionisti a mettere un po’ di pepe nella discussione. Tina Cipollari ha voluto tornare sul retroscena che la dama siciliana aveva rivelato il giorno prima. L’ha infatti stuzzicata: “Sei stata molto chiara. È evidente che sei ancora presa da Riccardo!“.

Ida ha confermato che, quello che ha provato con Guarnieri non è più riuscita a provarlo con nessuno, e questo la spaventa. Tina ha quindi rincarato la dose: “Questo significa che devi chiedere scusa a Diego Tavani. È passato tanto tempo da questa frequentazione, ma tu non sei ancora riuscita ad andare oltre“. La dama siciliana si è commossa.

Diego e Andrea sono stati presi in giro? La delicata situazione

Nella discussione fra Ida Platano e Tina Cipollari sono intervenuti anche Andrea e Gianni Sperti. L’opinionista ha cercato di stemperare i commenti di Tina, spiegando che la parrucchiera piangeva per il ricordo dell’amore, non perchè è ancora presa. La domanda di Tina Cipollari rimane però senza risposta: è pronta per cercare di nuovo una relazione?