Uomini e Donne, colpo di scena: clamoroso ritorno in studio? Le anticipazioni

Durante la registrazione dell’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, c’è stata una confessione inaspettata in studio da parte di una dama: ci sarà un clamoroso ritorno in studio? Ecco di chi si tratta e cosa ha confessato.

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che una delle protagoniste del Trono Over, Ida Platano, ha fatto un’importante ammissione che verrà trasmessa nella prossima puntata. La parrucchiera che vive nel bresciano è stata spesso additata dal pubblico perchè, nonostante le numerose frequentazioni, non nascerebbe mai l’amore con nessuno.

Da qui l’accusa, rivolta anche alla sua grande amica Gemma Galgani: la dama verrebbe nello studio di Uomini e Donne solamente per la popolarità, non per trovare l’amore. Eppure, le parole commoventi di Ida rivelerebbero che forse, sia lei che Gemma, condividono lo stesso dolore da diverso tempo, e non riescono ad andare avanti.

Uomini e Donne, la confessione che implora il ritorno in studio di un amatissimo cavaliere

Ida Platano sta cominciando a frequentare un nuovo corteggiatore, ma un attento Gianni Sperti le ha fatto notare come, forse, abbia paura di aprire il suo cuore ad una nuova relazione. Forse sta ancora soffrendo per qualcosa che è avvenuto in passato? Spinta anche da Maria De Filippi, la dama di origine siciliana ha fatto una confessione inaspettata.

All’interno del percorso a Uomini e Donne, Ida Platano ha provato amore solo per Riccardo Guarnieri. I due avevano abbandonato lo studio dopo la scelta, ma l’incompatibilità caratteriale aveva messo fine alla relazione. Da allora, la parrucchiera ha spiegato di non aver più provato sentimenti simili, e di stare ancora soffrendo.

La stilettata a Diego: davvero non è contato nulla?

Queste dichiarazioni hanno fatto impazzire il gossip: possibile che Maria De Filippi chiami di nuovo in studio il personal trainer per un confronto con Ida Platano? Dall’altra parte, in molti hanno notato una stilettata a Diego Tavani. La breve frequentazione non le avrebbe fatto nascere sentimenti profondi, nonostante Ida lo abbia anche scelto.

Ecco l’ultima foto pubblicata da Riccardo Guarnieri sui social. Nella didascalia, profetica, si legge: “Siamo tutti la perversione di qualcuno, il sogno di un altro e il rimpianto di un altro ancora“.