Uomini e Donne, ex protagonista punta il dito contro Maria: “Ha concesso loro di farmi accuse pesanti”

A distanza di tempo, ex protagonista di Uomini e Donne torna a parlare della sua esperienza nel programma di Mediaset: stoccata a Maria.

E’ stata una delle protagoniste più amate nel talk show di Canale Cinque ma improvvisamente è cambiato qualcosa. Pesanti accuse e mancanza disattenzioni da parte della padrona di casa: arriva la stoccata.

L’ex dama del Trono Over a Uomini e Donne, Isabella Ricci, è tornata a parlare del longevo programma di Mediaset dove è approdata lo scorso anno. Se inizialmente il pubblico la stimava e adorava, improvvisamente è cambiato qualcosa: dopo l’estate Isabella è stata inondata dalle critiche.

Oltre ai telespettatori di Uomini e Donne, anche Gianni Sperti si è mostrato particolarmente rigido nei confronti della 62enne romana. Ma a deludere principalmente la Ricci sarebbe stata proprio la queen di Canale Cinque: l’ex dama non ha avvertito protezione da parte di Maria De Filippi. Ecco che raggiunta da PiùDonna, l’imprenditrice è tornata a fare il punto della situazione.

Isabella Ricci punta il dito contro Maria De Filippi: non si è sentita protetta a Uomini e Donne

Intervistata da PiùDonna, Isabella Ricci ha mostrato del risentimento verso Maria De Filippi. La queen di Canale Cinque, stando a quanto detto dall’ex dama, non le sarebbe stata vicina quando ha cominciato a ricevere accuse gratuite dal pubblico del programma e da Gianni Sperti. Isabella ha sottolineato che all’inizio del suo percorso Maria le è stata molto vicina, ma dopo l’estate anche lei ha cambiato atteggiamento nei suoi riguardi: “Quando sono stata al centro delle accuse, lei è cambiata e ha concesso loro, tra gli altri a Gianni Sperti, di farmi accuse molto pesanti“, ha chiosato la 62enne.

La Ricci aveva anche deciso di abbandonare il programma, tant’è vero che per un breve periodo era sparita dalla scena ma qualcuno della redazione, con una banale scusa, riuscì a riportarla in studio. Poco dopo l’imprenditrice ha conosciuto Fabio Mantovani. Insomma, se non fosse per il fatto che abbia conosciuto l’ex pilota civile, Isabella non conserverebbe un bel ricordo del periodo trascorso a Uomini e Donne.