Ucraina, è scontro al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, navi russe davanti all’Italia

“Questa è diplomazia da megafono, non avete alcuna prova. Avete costruito una crisi inesistente, con lo scopo di inserire un cuneo nei rapporto tra la Russia e l’Ucraina”. Con queste parole Vasily Nebenzia, ambasciatore russo, ha attaccato gli Usa e la Nato alla riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu che si è tenuto ieri a New York. Linda Thomas-Greenfield, collega statunitense, ha risposto che la Russia dovrebbe dibattere in pubblico la minaccia che ha creato nelle ultime settimane e ha chiesto: “Come vi sentireste voi, se aveste 100mila soldati stranieri accampati alle frontiere dei vostri Paesi?”.

La Russia ha cercato di fermare sul nascere la discussione, ma il Consiglio ha rigettato la richiesta, con i soli voti di Russia e Cina favorevoli. L’incontro è stato uno scambio di accuse reciproche, segno che la tensione è pericolosa e potrebbe sfociare in guerra da un giorno all’altro.

Putin pronto ad inviare altri 30mila soldati in Bielorussia

Greenfield ha condiviso un’informativa del Pentagono secondo la quale Putin sarebbe pronto ad inviare altri 30mila soldati in Bielorussia per rafforzare l’accerchiamento in Ucraina.

La riunione non ha prodotto azioni da parte del Consiglio di sicurezza dell’Onu. “Se arriveremo all’invasione russa dell’Ucraina, nessuno di voi potrà dire che non eravate stati avvertiti”, ha affermato la delegazione Usa.

I russi dal canto loro hanno lasciato la seduta accusando gli alleati atlantici di stare creando un panico non necessario.

La tensione cresce, Putin cancella la telefonata con Johnson

Putin ha cancellato la telefonata con il premier britannico Boris Johnson, mentre la ministra degli Esteri inglese Liz Truss ha annunciato ulteriori sanzioni nei confronti della Russia: “Provvedimenti di durezza mai visti prima”.

Un portavoce della Casa Bianca ha confermato che esiste una lista di cittadini russi legati alle decisioni di politica internazionale ai quali sarà impedito di condurre transazioni finanziarie fuori dai confini nazionali in caso di invasione. Le sanzioni si estendono anche ai familiari. L’obiettivo è colpire gli interessi strategici per l’espansione dell’economia russa nel mondo.

Nell’ultimo mese la polizia di Kiev è dovuta intervenire circa 300 volte per la presenza di bombe che si sono poi rivelate inesistenti.

La situazione è inquieta anche in Italia, con la notizia di una flotta di imbarcazioni russe che stavano attraversando il canale di Sicilia. Lo Stato Maggiore della Difesa ha però specificato che non si trattava di una violazione della sovranità nazionale.