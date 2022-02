Sanremo 2022, squalifica per uno dei concorrenti? Annuncio ufficiale

In arrivo una squalifica per uno dei concorrenti di Sanremo 2022? L’annuncio ufficiale.

Mancano pochissimi giorni all’inizio del Festival di Sanremo e l’attesa si fa sempre più spasmodica.

Le date dell’inizio della kermesse musicale per antonomasia sono state divulgate lo scorso 22 giugno nel corso della presentazione dei palinsesti RAI. La settantaduesima edizione si terrà nel comune ligure dal 2 al 5 febbraio 2022. Tutto pronto per cominciare, a partire dai protagonisti che saliranno sul palco dell’Ariston e dagli inviati speciali delle radio italiane.

Oggi, lunedì 31 gennaio, in tarda mattinata Amadeus e Stefano Coletta – direttore di Rai Uno -, sono stati protagonisti della conferenza stampa pre Festival. Il direttore artistico ha rivelato novità importanti e fatto chiarezza su alcune accuse mosse nei confronti di uno dei concorrenti. Si tratta di una questione spinosa che avrebbe potuto portare anche alla squalifica dell’artista in questione.

Sanremo 2022, Fiorello ci sarà

Amadeus si è detto “felice di iniziare questa terza avventura”. Ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato e stanno continuando a farlo per la realizzazione del Festival. L’attenzione è stata immediatamente rivolta a Fiorello. Molti credevano che lo showman non avrebbe partecipato all’evento. Invece, per la terza volta consecutiva salirà sul palco dell’Ariston insieme al fianco del suo amico Amadeus. “Conosco Fiorello da 35 anni, se mi avessero detto che sarebbe stato tre volte a un mio eventuale Festival avrei detto “non è possibile”. L’anno scorso è stato eroico, credo sia stato leggermente sottovalutato. Ero quasi convinto che non sarebbe venuto, ma siccome lo conosco e sono un martello pneumatico già da quest’estate l’ho stressato.

Fino alla settimana scorsa ero quasi convinto che non sarebbe venuto tanto che avevo fatto preparare una sagoma e gli avevo detto: “Se tu non vieni cammino con la tua sagoma”. Quando è arrivato qui ieri è stata una bellissima sorpresa. Lui sa che io l’imprevedibilità la adoro. “Ma secondo te corn…azzo ti lasciavo da solo?” mi ha detto come prima cosa”.

Sanremo 2022, Amadeus legge il comunicato Siae

Negli ultimi giorni le accuse mosse da Junior Cally nei confronti di Highsnob hanno fatto pensare al peggio. Amadeus nel corso della conferenza stampa ha letto il comunicato stampa della Siae facendo luce sulla questione. Nella lettera si legge che le accuse sono “del tutto infondate e diffamatorie”. Per tali motivazioni “la canzone è assolutamente in gara”.