Sanremo 2022: la scaletta della prima serata. Attesa per i Maneskin

La classifica verrà decisa dalle tre componenti della giuria della stampa, tv, radio e web (che peseranno al 33% per la carta stampa e tv, 33% per il web e 34% per le radio).

Al Teatro Ariston ormai è tutto pronto: manca poco al via della prima serata di Sanremo 2022, con una scaletta ricca di sorprese. Tra le esibizioni più attese, quella dei Maneskin che ritornano da super ospiti sul palco più famoso d’Italia dopo aver vinto la scorsa edizione con Zitti e Buoni. E proprio grazie a quel palco hanno raggiunto il successo internazionale.

Attesissimi anche Hozier con i Meduza, trio di producer italiani composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, con la loro musica dance da miliardi di stream e centinaia di certificazioni worldwide.

Ospite Matteo Berrettini, numero uno del tennis italiano. Accanto al direttore artistico e conduttore, questa sera ci sarà Ornella Muti, icona del cinema italiano con 50 anni di carriera e oltre 200 film con i più grandi registi. Uno dei temi sociali affrontati, l’ecosostenibilità. Ma la vera attesa è per Fiorello: milioni di italiani si chiedono come intratterrà il pubblico. Anche Amadeus ha affermato di sapore poco o niente di quello che farà lo showman più amato del Paese sul palco dell’Ariston. In attesa di scoprirlo questa sera alle 20.40 su RaiUno, vediamo la scaletta.

Scaletta prima serata Sanremo 2022

Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir – Domenica

Ana Mena – Duecentomila ore

Dargen D’Amico – Dove si balla

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Giusy Ferreri – Miele

La rappresentante di lista – Ciao, ciao

Mahmood e Blanco – Brividi

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Michele Bravi – Inverno di fiori

Noemi – Ti amo non lo so dire

Rkomi – Insuperabile

Yuman – Ora e qui

