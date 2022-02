Un lutto a pochissime ore dall’inizio di Sanremo 2022 ha scosso l’intera organizzazione. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile.

Mancano poche ore all’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Nel corso della conferenza stampa di ieri Amadeus ha annunciato che Fiorello salirà sul palco dell’Ariston. La sua partecipazione era in dubbio da mesi e il direttore artistico non ha celato il suo entusiasmo e stupore. Le sorprese però non finiscono qui. Quest’anno Amadeus ha deciso di eliminare la categoria delle Nuove Proposte e il voto della giuria dell’Orchestra e quella formata dai giornalisti. Inoltre non ci saranno eliminazioni al termine di ogni serata.

Confermato il Prima Festival che, esattamente come l’anno scorso, andrà in onda subito dopo il Tg 1 e dunque prima della kermesse musicale. I conduttori di quest’anno, a differenza della passata edizione, saranno Roberta Capua, Ciro Priello e Paola Di Benedetto. I concorrenti in gara invece, con i rispettivi brani saranno: Achille Lauro – “Domenica”, Aka 7even – “Perfetta così”, Ana Mena – “Duecentomila ore”, Dargen D’Amico – “Dove si balla”, Ditonellapiaga con Donatella Rettore – “Chimica”, Elisa – “O forse sei tu”, Emma – “Ogni volta è così”, Fabrizio Moro – “Sei tu”, Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”, Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”, Giusy Ferreri – “Miele”, Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”, Irama – “Ovunque sarai”, Iva Zanicchi – “Voglio amarti”, La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”, Le Vibrazioni – “Tantissimo”, Mahmood e Blanco – “Brividi”, Massimo Ranieri – “Lettera al di là del mare”, Matteo Romano – “Virale”, Michele Bravi – “Inverno dei fiori”, Noemi – “Ti amo non lo so dire”, Rkomi – “Insuperabile”, Sangiovanni – “Farfalle”, Tananai – “Sesso occasionale”, Yuman – “Ora e qui”.

Sanremo 2022, lutto a pochissime ore dall’inizio: “È un giorno triste”

Lutto a Sanremo all’età di 79 anni si è spento un pezzo di storia della kermesse musicale: lo storico fotografo Rino Petrosino. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla rivista per la quale Rino ha lavorato per molto tempo. “È un giorno triste per Sorrisi: si è spento lo storico fotografo Rino Petrosino, aveva 79 anni. Ha fatto la storia della nostra rivista e dello spettacolo italiano per oltre 50 anni. Tutta la redazione lo ricorda con grande affetto e si stringe in un abbraccio alla famiglia”.

Rino Petrosino, originario di Milano ma poi trasferitosi a Roma per lavoro, ha lavorato con passione e professionalità anche dietro le quinte del Festival di Sanremo per oltre mezzo secolo regalando scatti dei protagonisti ormai divenuti storia. Come la fotografia a Claudio Villa e Iva Zanicchi nel momento dei festeggiamenti per il brano “Non pensare a me”.