Salvini: “Chiederò allentamento delle restrizioni anti-covid”

"Quello che mi interessa è l'allentamento delle restrizioni anti-covid. Assieme al diritto alla scuola per tutti. Leggo di bizzarre distinzioni fra bambini di 6 o 7 anni, tra vaccinati e non vaccinati. Penso sia arrivato il momento di fare l'esatto contrario." È quanto dichiara Matteo Salvini arrivando in via Bellerio, al consiglio federale del partito.