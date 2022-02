Royal Family, lo “schiaffo” di Kate a Meghan: la Middleton ha stravinto! Una notizia che in pochi potevano pensare fosse vera

Secondo recenti sondaggi la popolarità della duchessa di Cambridge è più del doppio rispetto alla moglie di Harry, persino in America, terra natia di quest’ultima.

Se pensiamo alla popolarità delle duchesse più famose d’Inghilterra, immaginiamo una sfida senza esclusione di colpi tra Meghan e Kate. Le due non sono mai andate d’amore e d’accordo e, nonostante la facciata, hanno avuto dissapori fin dall’inizio della loro convivenza a Palazzo. La moglie di Harry ha cercato sempre una complicità mai contraccambiata, finendo per soffrire dell’atteggiamento riservatole. La Middleton è di per sé piuttosto schiva in privato e non appoggiava i modi di fare della Sussex. La ‘Megxit‘ ha sistemato le cose, riportando la Markle a casa sua, negli Stati Uniti. Almeno lì pensava di essere al sicuro, circondata dal compiacimento dei suoi concittadini. Un recente sondaggio sembra invece smontare tutto il castello ideologico che si era costruita. Secondo i dati americani, infatti, Kate Middleton ha vinto il duello di popolarità contro sua cognata, assicurandosi il 68% del sostegno dei cittadini a stelle e strisce.

Royal Family, Kate Middleton stravince contro Meghan Markle: è lei la più popolare

La notizia arriva proprio nel momento in cui il principe William e sua moglie hanno in programma di fare il loro primo viaggio negli Stati Uniti dal 2014.

La visita rientrerebbe nelle celebrazioni del Giubileo di Platino di Elisabetta II e potrebbe coinvolgere anche una tappa ai Caraibi.

In risposta al sondaggio, un commentatore reale americano, Christopher Andersen, ha suggerito che la duchessa di Cambridge ha una reale capacità di connettersi con gli americani.

“Kate è diventata una superstar ancora più grande senza mai mettere piede qui. Incarna tutto ciò che gli americani si aspettano in una principessa destinata a diventare regina: bellezza, grazia, portamento regale e grande empatia”.

La notizia fa il paio con quanto riportato in Gran Bretagna, dove la popolarità della duchessa di Cambridge non è ovviamente paragonabile a quella della Markle. Secondo YouGov, ha registrato un indice di popolarità del 65% solamente in Inghilterra. Di certo non un aspetto facile da mandar giù per l’attrice statunitense, da sempre molto attenta alla propria immagine pubblica. Questo tipo di sconfitta “casalinga” di certo non può avergli fatto piacere.