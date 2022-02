Raffaella Carrà, arriva un omaggio davvero speciale: la Rai ha deciso. La storica presentatrice verrò ricordata in modo degno

Dallo scorso 5 luglio, data della sua morte, si sono susseguite celebrazioni e riferimenti alla sua straordinaria carriera. “Raffa” ha saputo ispirare il suo ambiente come pochi in passato.

Dal momento della triste notizia che riportava della sua scomparsa, tutto il mondo dello spettacolo si è unito nel ricordo di Raffaella Carrà. Una vera icona della televisione italiana, che ha saputo conquistare il pubblico latino come quello italiano. Come si è spesso detto, in Spagna e in Argentina ‘Raffa’ era amata anche più che in patria. La sua straordinaria professionalità, abbinata ad una grande simpatia e ad un fascino speciale, l’hanno resa una pietra miliare del piccolo schermo. I suoi programmi sono diventati un cult nel corso degli anni, da Canzonissima a Carramba, tutti premiati da ascolti senza eguali. La Rai, che l’ha accompagnata per gran parte della carriera, non può che ricordarla nel migliore dei modi e sta organizzando qualcosa di speciale a riguardo.

Rai 1, dopo le repliche di Carramba! Che Sorpresa e i riferimenti personali dei conduttori delle varie trasmissioni di punta, si appresta ora a realizzare un formato ad hoc. Ad occuparsene sarà l’uomo della sua vita, Sergio Japino.

Raffaella Carrà, arriva un omaggio davvero speciale dalla Rai: un programma in suo onore il 21 maggio

La data è già stata fissata e sarà sabato 21 maggio 2022. A confermarlo è stato il direttore Stefano Coletta. Si tratterà di un contenitore di spettacolo, con conduttori ancora da scegliere. Parlando a Francesco Canino su Panorama, Coletta ha dichiarato:

“Sono stato io a riportarla in tv, con A Raccontare Comincia Tu, su Rai 3: sono stato tenace nel corteggiamento e lei si è fidata. Considero una fortuna averla conosciuta e, in punta di piedi, aver costruito un rapporto profondo. Mi ha consegnato stima e amicizia e per me è stato un dolore enorme perderla”.

Parallelamente a questo procede spedito anche il progetto di Fremantle, che sta lavorando ad un documentario sulla vita della Carrà. Inoltre, il colosso Sony Music si appresta a pubblicare il prossimo 8 marzo, per la Giornata Internazionale della Donna, la raccolta Joy. Si tratterà di un cofanetto contenente 20 brani tra i più rappresentativi della carriera dell’artista bolognese.