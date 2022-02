Patrick Zaki, il processo a Mansoura è stato rinviato al 6 aprile

Questa volta avrebbe potuto esserci la svolta definitiva per la libertà, come aveva dichiarato la sua avvocata Hoda Nasrallah.

Il processo che vede imputato Patrick Zaki è stato rinviato il 6 aprile. L’udienza si è tenuta a porte chiuse ed è durata pochissimi minuti, risolvendosi con un nulla di fatto. Il giudice avrebbe dovuto stabilire o meno il rinnovo della detenzione cautelare dello studente dell’Università di Bologna.

Questa volta avrebbe potuto esserci la svolta definitiva per la libertà, come aveva dichiarato la sua avvocata Hoda Nasrallah: “Se l’accusa autorizza gli avvocati ad assistervi, questi faranno le loro arringhe e chiederanno che venga emessa una sentenza”. Senza sentenza, aveva spiegato, “verrà fissata un’altra data per rendere la sentenza stessa e concludere questo processo”.

Questa mattina Patrick ha reso noto che prima dell’udienza è stato tenuto “circa mezz’ora” nella “gabbia degli imputati”. Con lui nell’aula erano presenti i suoi legali, quelli dell’ambasciata italiana e dell’Ue.

Le parole di Patrick

“Non ho garanzie sulla decisione finale, in questi casi cerco sempre di restare ottimista. Naturalmente spero che vada bene”, così Zaki all’agenzia Dire poco prima di entrare nell’aula del tribunale di Mansoura.

Ieri, in un video all’Ansa, Patrick aveva confermato di voler tornare in Italia: “Subito dopo (la sentenza ndr.) proverò a tornare a Bologna, spero molto presto. Andrò come poi a cosa a Piazza Maggiore e poi all’università”. Il ricercatore ha affidato anche a Twitter un pensiero per la città di Bologna: “Qualunque cosa accada, sarò sempre grato alla mia città natale, alla mia università e alla mia grande famiglia per tutto questo sostegno”.

“Continua il calvario giudiziario di Patrick Zaki, vittima dell’ennesimo rinvio volto solo a prolungare un incubo fin troppo lungo. A lui va la nostra vicinanza, auspicando una piena e definitiva assoluzione dalle ingiuste accuse il prima possibile”, così Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, su Twitter.