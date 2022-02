Paolo Bonolis, colpo basso: fan scuotono la testa

Un colpo basso per Paolo Bonolis che porta risultati deludenti ai fan che scuotono la testa: è crisi a Mediaset?

Da anni al timone di Avanti un altro, anche nella sua versione in prima serata nel weekend, Paolo Bonolis ha subito un vero e proprio colpo basso. Nessuno poteva aspettarselo, sarà crisi tra i vertici Mediaset?

Paolo Bonolis è da anni al timone di Avanti un altro con una magistrale conduzione accompagnata dal suo amico e collega fedele Luca Laurenti. Insieme ai due c’è tutto un insieme di personaggi che rendono sempre più divertente il programma e regalano spensieratezza ai telespettatori.

Tuttavia, negli ultimi giorni, gli ascolti registrati dal programma di Canale 5 sono calati e ieri, giovedì 31 gennaio, nell’ultimo giorno del mese, Avanti un altro ha raccolto ben 4.090.000 spettatori pari al 19.8% di share che non sono serviti, però, a battere il diretto competitor: L’Eredità con Flavio Insinna è visto da 4.939.000 spettatori pari al 23.4%.

Tutti gli ascolti della serata di giovedì 31 gennaio

Ieri sera, lunedì 31 gennaio, è andata in onda l’ultima puntata della fiction di successo di Rai Uno, Non mi lasciare. Vittoria Puccini, così come domenica Serena Rossi, ha chiuso in bellezza con 4.265.000 spettatori pari al 18.9% di share aggiudicandosi la gara di ascolti. Il diretto competitor, Grande Fratello VIP 6 con Alfonso Signorini su Canale 5 ha raccolto, invece, 3.581.000 spettatori con uno share del 23% decretando il primo nome per la finale del reality show: Delia Duran.

Per quel che riguarda, invece, le altre reti Rai, Delitti in Paradiso in replica ha interessato 931.000 spettatori pari allo share del 4.1% su Rai 2 e Report è visto da 2.105.000 spettatori con il 9% di share su Rai Tre. Le reti Mediaset, invece, hanno raccolto 782.000 spettatori pari al 4% di share con Freedom su Italia 1 e 1.002.000 spettatori pari al 5.6% di share con Quarta Repubblica su Rete 4.

Ancora una volta, dunque, la Rai si aggiudica la serata d’ascolti con le fiction che convincono il pubblico da tempo, ormai, sbaragliando ogni concorrenza.