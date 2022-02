Obbligo vaccinale: da oggi l’Agenzia delle entrate notificherà le multe, come funziona

A partire da oggi primo febbraio, l’Agenzia delle Entrate comincerà a notificare le multe da 100 euro alle persone che hanno più di 50 anni che non sono vaccinate con due dosi. A ieri si tratta di circa 1,9 milioni di italiani, circa il 7% dei quasi 28 milioni in questa fascia di età.

L’obbligo vaccinale, che è stato stabilito dal decreto dell’8 gennaio e terminerà il 15 gennaio (salvo proroghe). Chi compie 50 anni fino al 15 giugno dovrà rispettarlo. Dal 15 febbraio i non vaccinati che hanno più di 50 anni non potranno più andare al lavoro.

Come funzionano le multe

Sarà il ministero della Salute, attraverso le segnalazioni delle Entrate, a multare gli inadempienti. Questi ultimi avranno 10 giorni di tempo dal giorno in cui ricevono la comunicazione, per far sapere all’Asl il motivo per cui non si sono vaccinati. L’Asl a sua volta controlla eventuali esenzioni e dovrà comunicare alle Entrate l’esito del controllo. Entro 180 giorni l’Agenzia trasmetterà l’avviso di pagamento al cittadino non vaccinato. In caso di opposizione alla multa, interverrà il giudice di pace.

Quella delle multe non è l’unica novità. A partire dall’1 febbraio non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto e riapriranno le discoteche. Se la curva dei contagi continuerà a scendere, man mano verranno allentate anche altre misure, fino alla possibilità di sospendere lo stato di emergenza il 31 marzo. La situazione dipenderà anche dalle indicazioni che potrebbero arrivare sulle quarte dosi di vaccino.

Mascherine all’aperto: quando usare la Ffp2

Fino al 10 febbraio è obbligatorio indossare la mascherina all’aperto e al chiuso. Dall’11 febbraio andrà indossata solo nei luoghi al chiuso e nei bar e ristoranti solo quando ci si alza dal tavolo. Nei cinema e teatri andrà sempre indossata. Nelle palestre e nei centri sportivi si porterà solo nelle aree comuni. Sui treni, aerei, navi e mezzo di trasporto pubblico locale (bus, metro e tram) è obbligatorio indossare le mascherine Ffp2. I contatti stretti dei positivi, se hanno la terza dose da meno di 120 giorni, non devono rispettare la quarantena, ma indossare per 10 giorni la mascherina Ffp2 e restare in autosorveglianza.

Discoteche

Dall’11 febbraio riapriranno le discoteche. Potrà entrare solo chi ha il Super Green pass. Nelle discoteche al chiuso è obbligatorio indossare la mascherina, tranne mentre si balla. Il protocollo prevede il limite di capienza non superiore al 75% all’aperto e 50% al chiuso.