“Non ricordo più come si fa:” tensione alle stelle per Emma Marrone a poche ore da Sanremo. La cantante di Firenze farà il suo grande ritorno all’Ariston

Dal successo di “Non è l’inferno” è ormai passato un decennio esatto e la vincitrice di “Amici” di Maria De Flippi non vede l’ora di presentare la sua nuova canzone.

Ci siamo. Dopo una lunga attesa, questa sera prenderà il via il Festival di Sanremo, con la sua 72° edizione. Al Teatro Ariston vedremo il meglio della musica italiana, per la kermesse più attesa del nostro paese. Alla conduzione ritroveremo per il terzo anno consecutivo Amadeus, affiancato da madrine speciali nel corso delle 5 serate. Ad aprire e chiudere la kermesse due volti cari al pubblico generalista, Ornella Muti che sarà madrina della serata di esordio, e Sabrina Ferilli, che invece affiancherà il presentatore per la finale. Alla fine dopo un lungo corteggiamento andato in scena nel corso di questi mesi, lo showman siciliano ha deciso di accettare il corteggiamento dell’amico e sarà regolarmente presente al via. Tra i concorrenti ci sono big di primissimo livello, tra cui un gradito ritorno come quello di Emma Marrone.

Emma Marrone, le ultime dichiarazioni prima di Sanremo: tutto pronto per il grande ritorno all’Ariston

E’ passato un decennio dal trionfo con la canzone “Non è l’inferno”, ma la cantante ha sempre la stessa emozione di cantare, come quando iniziò ad ‘Amici‘ di Maria De Filippi. Attraverso il suo profilo Instagram, Emma non ha nascosto le sue sensazioni, con il cuore che batte a mille in vista della fatidica scalinata del Teatro Ariston.

Per questa edizione 2022, la cantante di Firenze porterà in gara il brano ‘Ogni volta è Così‘ diretta da Francesca Michielin, e non vede l’ora di cantare.

“Se non la smettete con tutti questi messaggi di affetto vi denuncio, vi sto amando troppo. Mi emoziono ogni giorno anche grazie a voi. Non fatemi piangere”, ha spiegato in una diretta social. Proprio nei giorni scorsi era stata intervista dalla sua mentore, Maria De Filippi, parlando di quello che sarebbe successo in questa settimana di Sanremo. Tra le sue parole c’è stato anche un chiaro riferimento alla madre: “Sei una donna straordinaria, ti amo da vivere”. Una dolcezza che il pubblico le ha sempre riconosciuto e che la rende tra le artiste più amate del nostro paese.