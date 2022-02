Netflix, una delle serie tv più amate è a rischio: parte la denuncia. Il grande successo mondiale potrebbe non essere sufficiente

Paradossalmente, il grande successo mondiale di una delle sue serie tv potrebbe costare molto caro a Netflix finita sotto accusa per una sola battuta. Ma questo è bastato per citare in tribunale la piattaforma streaming che rischia di dover pagare 5 milioni di dollari.

Tutto è partito dalla sceneggiatura de La regina degli scacchi, tra le serie tv in assoluto più viste sulla piattaforma streaming americana nell’ultimo anno. Un successo forse anche inatteso in quelle proporzioni e che ha suscitato qualche malumore. Ma soprattutto c’è qualcuno che si è offeso per come è stato rappresentato in scena

La Maestra di scacchi Nona Gaprindashvili, che nella vita reale è stata una grande campionessa dell’allora Unione Sovietica a cavallo tra gli anni ’60 e ’70. Nella finzione della serie emerge che non ha mai sfidato uomini, cosa che invece realmente è successa. Lei l’ha considerato un ritratto sessista, oltre che falso, e si è sentita sminuita per come è stata rappresentata.

Per questo lo scorso settembre tramite i suoi avvocati ha citato in giudizio la produzione. La difesa di Netflix, come spiega la BBC, ha cercato di non far arrivare la causa davanti ad un giudice appellandosi al Primo Emendamento della Costituzione statunitense, quello sul diritto alla libertà di pensiero e parola.

Secondo Netflix gli spettatori di oggi non potevano avere conoscenza diretta del mondo degli scacchi un Urss negli ani 60. Ma un giudice californiano ha rigettato le richieste spiegando che anche se il copione è frutto di fantasia non esime dalla possibilità di diffamazione. Così sarà il tribunale a decidere e in caso di sconfitta la piattaforma rischia di dover pagare un risarcimento sostanzioso.

Netflix, una delle serie tv più amate è a rischio: pubblico con il fiato sospeso

Ai fan de La regina degli scacchi però interessa poco il destino di Netflix in tribunale. Quello che vogliono realmente sapere è capire se la serie tv avrà o meno una seconda stagione. Inizialmente era stata prevista in sei puntate e già nella prima stagione è arrivata a sette. L’ultima quindi sarà quella conclusiva?

Alla luce del successo clamoroso, con la vittoria come Miglior Mini Serie e Miglior Regia in una Mini Serie agli Emmy Awards 2021 per il personaggio interpretato da Anya Taylor-Joy potrebbe essere. Ma Scott Frank, regista e creatore della serie, nei mesi scorsi aveva escluso che ci saranno altri capitoli: “Odio deludere qualcuno, ma sento che abbiamo raccontato la storia che volevamo. Quindi sono terrorizzato dal fatto che se provassimo a dire ancora di più, rovineremmo quanto abbiamo già raccontato”.

In realtà aveva lasciato aperto una porticina affermando che nella vita non si può mai dire mai, ma secondo lui il prodotto era già perfetto così. E ora questa causa rischia di affossare definitivamente le speranze.