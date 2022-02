Lutto nel cinema, morto attore di una serie TV leggendaria: era giovanissimo

Una grande perdita per il cinema e per l’amata serie TV che ha fatto la storia non solo in America: era giovanissimo

Moses J. Moseley è morto una settimana fa a Stockbridge, in Georgia, ma la notizia è stata diffusa dalla sua agenzia poco fa. Una grande perdita per il mondo dello spettacolo, è stato anche in The Walking Dead.

A 31 anni si è spento Moses Moseley, attore della nota serie TV The Walking Dead dove ha ha interpretato il ruolo di uno degli zombi domestici di Michonne (Danai Gurira) dal 2012 al 2015. L’attore statunitense si è spento circa una settimana fa, ma la notizia è stata diffusa dalla sua agenzia solo nelle ultime ore.

“Con il cuore spezzato, noi di Avery Sisters Entertainment porgiamo le nostre più sincere e sentite condoglianze alla famiglia e agli amici del nostro attore, Moses J. Moseley. Siamo davvero addolorati”, così l’agenzia ha diffuso la notizia della prematura scomparsa dell’attore di soli 31 anni. “Per coloro che lo conoscevano, era la persona più gentile, dolce e generosa che avresti mai potuto incontrare. Ci mancherai tanto! Riposa in paradiso!”, hanno concluso la nota gli agenti Gerra e Demia Avery.

The Walking Dead, morto Moses Moseley: il cordoglio della serie TV

A condividere le condoglianze per Moses Moseley anche i produttori di The Walking Dead della Amc che hanno Tweettato: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con il nostro membro della famiglia di ‘The Walking Dead’ Moses J. Moseley”.

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022

L’attore statunitense ha lavorato in più film e serie TV ed è molto noto al pubblico americano per le sue apparizioni in American Soul, Queen of the South e Watchmen. L’ultima apparizione, nel 2020, è stata con il cortometraggio Hank dove ha interpretato il ruolo di Gabriel.

Per il pubblico italiano, invece, un’altra nota apparizione è quella nel film della trilogia di Hunger Games, nel capitolo de La ragazza di fuoco, in cui ha interpretato uno dei cittadini del Distretto 11 del film di successo con Jennifer Lawrence.