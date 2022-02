Meteo, arriva la prima perturbazione di febbraio ma è solo una pausa. Da metà settimana sull’Italia torna a vincere l’alta pressione

Su molte regioni dei Nord non piove e non nevica da settimane. Una situazione destinata a proseguire anche a febbraio, oppure il meteo tornerà ad essere più regolare? La prima risposta arriverà oggi con l’apertura del mese che riserverà risultati inattesi.

Ancora una volta sarà un’Italia divisa in due, con condizioni tutto sommato stabili al Nord e perturbate al Sud. Ma soprattutto sarà una giornata di vento forte, che in alcuni casi supererà anche gli 80 km/h sulle regioni meridionali e nelle Isole. Una situazione che però non è destinata a durare.

Se infatti febbraio si aprirà con la prima vera pera perturbazione del mese, già da domani tornerà a prevalere l’alta pressione che porterà di nuovo condizioni di stabilità. L’alta pressione permetterà tempo stabile anche giovedì 3 febbraio, con qualche residuo di vento. Dal giorno successivo invece si registrerà un aumento della nuvolosità al Centro-Nord, senza precipitazioni di rilievo.

Meteo, la prima perturbazione di febbraio dividerà l’Italia in due

Giornata molto ventosa su tutta l’Italia, in particolare sul basso Adriatico e nelle regioni meridionali. Andando nel dettaglio, al Nord assisteremo a nubi compatte sulle aree alpine e prealpine con qualche debole nevicata. In generale però sulle altre zone è annunciato cielo sereno o al massimo velato. Temperature massime in aumento sulla Valpadana mentre le minime saranno stazionarie.

Al Centro e in Sardegna, unica regione perturbata sarà l’Abruzzo, con deboli precipitazioni che diventeranno nevose sopra i 500 metri, attenuandosi nella fascia pomeridiana. Sereno sulle altre regioni salvo residui annuvolamenti mattutini sulla Sardegna centro-meridionale.

Infine al Sud e in Sicilia, maltempo su tutte le regioni seguito da un’attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità a partire dal pomeriggio e prima di sera sera. Le temperature sono annunciate in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.