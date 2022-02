Manuel Bortuzzo organizza un viaggio per single: che succede? – VIDEO

L’indiscrezione è pazzesca: Manuel Bortuzzo avrebbe organizzato un viaggio per single. Ecco cosa ha raccontato il nuotatore nel corso di un’intervista in cui ha rivelato davvero parecchi retroscena, anche riguardo la sua Lulù.

Manuel Bortuzzo è uscita dalla casa del GF Vip 6 più sicuro di sè stesso, e soprattutto, più innamorato. Quando il nuotatore è entrato nella casa, ha ripetuto più volte la frase “nessuno può capire il mio dolore“. Per sua stessa ammissione, all’interno del reality ha invece trovato delle persone speciali, Aldo Montano e Lulù Selassiè, con cui potersi aprire.

La condivisione dei propri sentimenti, lo ha portato a sperimentare un senso di leggerezza, che raramente aveva sperimentato da quando era finito sulla sedia a rotelle. Per paura di non vedere capiti i suoi sentimenti, aveva sempre preferito chiudersi in sè stesso, così che nessuno potesse fargli del male. Grazie a questo, oggi vede il mondo a colori.

GF Vip 6, come nasce l’idea del viaggio per single

Durante la diretta del GF Vip 6 del 31 gennaio, Gianmaria Antinolfi ha deciso di lasciare il programma, nonostante le offerte ricevute dalla produzione. Il giornalista di Chi, Gabriele Parpiglia, è riuscito a captare un dialogo privato e quasi surreale fra lo stesso Gianmaria, Manuel, il padre del nuotatore Franco Bortuzzo e Aldo Montano.

Gianmaria, che sarebbe uscito dalla casa per poter preservare il suo posto di lavoro, si è messo subito all’opera per organizzare un viaggio ad Ibiza. Curiosamente, nessuno dei quattro uomini coinvolti nel progetto è single, ma Gianmaria lo ha definito proprio come “viaggio per single“, forse per intendere che partiranno senza le rispettive compagne.

Allo studio una sorpresa per San Valentino: cosa succederà?

Manuel ha continuato a dichiarare il suo amore per Lulù nel corso di tutta l’intervista rilasciata a Casa Chi. Starebbe studiando con la redazione del GF Vip 6 una sorpresa per la sua fidanzata per il giorno di San Valentino, anche se non vuole rivelare nulla. Allo stesso tempo, ha anche deciso di farsi fare due ulteriori tatuaggi dal suo migliore amico.

A fianco del numero 12, che indica i millimetri che gli hanno salvato la vita, ed un’altra scritta che riguarda l’incidente, ci sarà anche il numero 22. Questo numero ricorda la sua canzone d’amore con Lulù, ma anche il primo giorno in cui si sono baciati. Manuel ha anche già fatto lo stencil per tatuarsi un’ulteriore scritta, di cui non ha fornito dettagli.

GF Vip, clamorosa indiscrezione: ci sarà il padre di Manuel il prossimo anno?

Manuel Bortuzzo, stuzzicato dai giornalisti di Casa Chi, non ha scartato l’ipotesi che suo padre possa partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello. Le qualità ce le avrebbe tutte, e sarebbe anche un po’ pazzerello di carattere. Il nuotatore spiega: “Per come è fatto, o lo buttano fuori dopo due giorni, oppure vince il reality“.

C’è anche un’ulteriore retroscena riguardo il rapporto fra Manuel Bortuzzo e suo padre. Per fargli una sorpresa, Franco Bortuzzo gli avrebbe ricostruito la porta rossa all’interno di casa. Non è chiaro se debba rappresentare la porta dell’uscita dalla casa del reality o dell’ingresso nel confessionale, ma Manuel non avrebbe molto gradito questa trovata.

Ecco il video integrale dell’intervista di Casa Chi a Manuel Bortuzzo: