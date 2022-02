Manuel Bortuzzo, l’incubo ricomincia: arriva la notizia che nessuno immaginava. L’ex gieffino torna indietro di tre anni

Ci sono due vite nella vita di Manuel Bortuzzo: quella di studente e atleta azzurro che sognava le Olimpiadi di Tokyo 2020 con la Nazionale di nuoto. E quella dopo la sparatoria del 2019 che l’ha fatto finire su una sedia a rotelle.

Oggi il pubblico del Grande Fratello Vip 6 conosce entrambe le storie ma per lui tra poco sarà come tornare a vivere un incubo. Perché gli avvocati difensori di Lorenzo Marinelli e Daniel Bozzano, protagonisti della sparatoria nella quale rimase ferito Manuel, hanno presentato un nuovo ricorso.

E la Cassazione lo scorso dicembre ha stabilito che dovrà essere celebrato un processo d’appello bis che potrebbe portare ad nuova riduzione delle condanne. Nelle motivazioni, riportate dall’AdnKronos, sono spiegate le perplessità dei giudici romani. Il nuovo processo dovrà stabilire se c’era o meno una premeditazione (che costituisce un’aggravante) nei tre colpi di pistola contro Bortuzzo.

O in caso contrario se, come scrive la Cassazione sia “problematico individuare, nella situazione descritta, un lasso di tempo apprezzabile nel corso del quale gli imputati potessero essere indotti a una ponderata riflessione sulla decisione appena assunta”.

Manuel Bortuzzo, l’incubo ricomincia: tutto è cominciato quasi tre anni fa a Roma

La notte tra il 3 e il 4 febbraio 2019 Manuel e la sua fidanzata dell’epoca, Martina Rossi, erano vicino ad un pub romano di Roma visto che lui si allenava ad Ostia. Nel locale c’era stata una rissa e così andarono solo prendere le sigarette in un distributore automatico lì vicino.

Marinelli e Bozzano, a bordo di uno scooter, spararono in direzione dei due ragazzi perché erroneamente li ritenevano coinvolti nella rissa. I colpi non toccarono Martina, ferendo invece gravemente Manuel. In primo grado, grazie al rito abbreviato, i due colpevoli erano stati condannati a sedici anni per tentato duplice omicidio premeditato oltre che porto, detenzione e ricettazione d’arma da fuoco.

In appello la condanna è già stata ridotta a quattordici anni e otto mesi perché i giudici non avevano accolto l’accusa di tentato omicidio premeditato. E adesso con il nuovo appello potrebbe aprirsi la concreta possibilità di una nuova riduzione della pena.

Il processo di appello bis dovrà stabilire se sia reale o meno l’aggravante della premeditazione addebitata fino ad oggi a Marinelli (era stato lui a sparare) e a Bazzano. la famiglia di Manuel, insieme a lui, aspetta.