Maneskin, la sorpresa a Sanremo: Thomas beccato con la fidanzata. Chi è lei – VIDEO

Approfittando di trovarsi a Sanremo come ospite, Thomas dei Maneskin ha passato del tempo con la sua fidanzata: chi è lei

Thomas Raggi è stato beccato in compagnia della fidanzata, Lavinia, con la quale ha approfittato per una cena nella città ligure di Sanremo dove sarà ospite per il Festival in onda da stasera.

La settimana sanremese sembra far bene a Thomas dei Maneskin che approfitta dell’ospitata al Festival di Sanremo al Teatro Ariston per godersi un po’ di tempo nella città ligure con la fidanzata, Lavinia.

Il chitarrista della band che l’anno scorso ha vinto il Festival di Sanremo prima e sbancato l’EuroVision poi si è concesso una cena a lume di candela al ristorante La Pignese con Lavinia Albrizio. Da quando i Maneskin sono arrivati sulla bocca di tutti è la prima volta che si sente di parlare di Thomas Raggi accostato a fatti di gossip: il chitarrista, infatti, è molto riservato e sulla sua vita si sa poco e niente.

Maneskin, chi è Lavina Albrizio la fidanzata di Thomas Raggi

Una vena artistica ed un profilo Instagram ben curato: questo è quello che finora si sa della misteriosa Lavinia Albrizio che è stata beccata a cena, da Whoopse, con Thomas Raggi dei Maneskin. Sanremo non è molto grande ed i VIP in giro per la città prima o poi vengono colti sul fatto, questa volta è toccato anche al chitarrista della band che è stato paparazzato con quella che sembra essere proprio la sua fidanzata.

Al contrario, invece, Damiano è molto aperto sui social e spesso si mostra in compagnia della sua fidanzata che, no, non è Victoria, ma Giorgia Soleri. Per quel che riguarda l’unico volto femminile della band sembrerebbe avere una storia d’amore: dichiaratamente bisessuale, è stata ultimamente paparazzata insieme a quella che pare essere la sua ragazza.

Chi si muove sottobanco è sicuramente Ethan su cui non si ha alcuna notizia in merito ad una love story.