Isola dei Famosi 2022, torna un’ex naufraga: farà l’opinionista? L’indiscrezione

Mediaset sta cercando gli opinionisti per l’Isola dei Famosi 2022, potrebbe arrivare l’ex naufraga? Parla la diretta interessata

Vladimir Luxuria è di casa all’Isola dei Famosi e non ci sarebbe personaggio più adeguato di lei per poter sedere sulla poltrona degli opinionisti, l’indiscrezione è arrivata alla diretta interessata che commenta la possibilità.

È stata all’Isola dei Famosi nel 2008, nel 2011 e nel 2017: esiste persona più indicata di lei a sedere sulla poltrona degli opinionisti del reality show? A Mediaset questo è un interrogativo che fa gola e che potrebbe far affondare il colpo per avere Vladimir Luxuria in studio con Ilary Blasi.

A R101, l’ex parlamentare ha commentato insieme a Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, nel programma Facciamo finta che, quest’indiscrezione che è arrivata anche a lei: “Sono ancora rumors e voci che girano, nessuno mi ha contattata. Mi piacerebbe, credo di essere in grado di farlo, ma fino a quando non c’è una cosa concreta per scaramanzia stiamoci zitte. Non vorrei fare la fine della Casellati”.

Le indiscrezioni di TvBlog parlano ormai di un certezza di poter vedere la Luxuria in TV all’Isola dei Famosi 2022 accanto alla quale potrebbe sedere anche Nicola Savino per completare il parterre di opinionisti per quest’edizione che affiancheranno la confermatissima conduttrice romana.

Isola dei Famosi 2022, tutte le novità sul reality show

Tra le novità di quest’anno dell’Isola dei Famosi 2022 ci sarà una suddivisione fatta in due gruppi: i single e le coppie. I primi nomi fatti per la partecipazione al reality show sono quelli di Alex Nuccetelli (ex marito di Antonella Mosetti e padre di Asia), Floriana Secondi e Ilona Staller, in arte Cicciolina, tra i single. Per quel che riguarda le coppie, invece, potrebbero approdare in Honduras due vecchi volti del reality show: Guendalina Tavassi col fratello Edoardo (ex fidanzato di Diana Del Bufalo) e Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro.

Sembrerebbe, inoltre, che la produzione stia facendo il possibile per potare sull’isola anche Nicola Vaporidis e Matilde Brandi.

Per quel che riguarda l’inviato, sicuramente non sarà confermato Massimiliano Rosolino che, l’anno scorso, è risultato essere un flop. Il nome più gettonato era quello del ballerino di Ballando Con Le Stelle, Alvise Rigo, ma sembrerebbe l’abbia spuntata Alberto Bonato.