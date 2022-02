IPhone, sarà finalmente possibile sbloccarlo con la mascherina: cambia tutto! La tecnologia si adatta alle necessità dettate dalla pandemia

La Apple sta lavorando ad nuovo metodo per il suo riconoscimento facciale, finalmente in grado di non bloccarsi anche con il dispositivo di sicurezza individuale.

Abbiamo tutti scoperto la semplicità e la comodità del riconoscimento facciale sul nostro smartphone. Tutti i nuovi IPhone presentano questa variante tramite i dati del volto formato 3D. Una peculiarità che permette a tutti gli utenti di non correre rischi per quanto riguarda la propria privacy, con modelli di criptaggio a prova di interpol. Il Face ID ha sostituito le impronte digitali, che però a lungo andare creavano dei problemi per quanto riguarda l’usura del tasto home. In questo modo i ‘melafonini‘ si sono avvicinati alla concorrenza, rimanendo sempre al top per quanto riguarda la sicurezza del sistema iOS. Nuovi problemi sono però saltati fuori con l’arrivo della pandemia e l’obbligo di indossare le mascherine. Da quando con la nuova ondata Omicron è tornata d’obbligo la protezione anche all’aperto, il riconoscimento facciale è diventato un problema per tutti. Per risolvere però anche questo intoppo, l’azienda californiana è pronta a rilasciare un aggiornamento estremamente funzionale.

IPhone, sarà finalmente possibile sbloccarlo con la mascherina: la spiegazione nel dettaglio

Il nuovo format per il riconoscimento visivo arriverà tramite l’aggiornamento iOS 15.4. La Apple concederà il beneficio di un unlock device altamente comodo. Si torna allo sblocco smart con volto senza l’ausilio di PIN o impronta digitale. Questo upgrade è stato confermato dallo youtuber Brandon Butch, che grazie sul proprio profilo Twitter ha spiegato come sia possibile garantirsi lo sblocco semplicemente con la scansione del proprio sguardo.

Ovviamente il processo richiederà maggiore sforzo da parte del co-processore ed è probabile che verrà utilizzata solo sui modelli di IPhone più recenti.

LEGGI ANCHE >>> WhatsApp, brutto colpo per tutti gli utenti: a breve saranno eliminati

LEGGI ANCHE >>> Whatsapp, come aggiungere qualcuno in rubrica scattando una foto: il trucco è semplicissimo

La configurazione non richiederà la ridefinizione dei parametri del volto con mascherina. Basterà inquadrare l’intero viso e selezionare la specifica opzione “Usa Face ID con una maschera“. Un serio miglioramento per tutti gli utenti, specie se consideriamo la possibilità di sbloccare lo smartphone anche in presenza di occhiali. Per ora non è ancora chiara la data del rilascio della nuova opzione, ma probabilmente riguarderà solo iPhone12 e successivi.