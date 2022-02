Il paradiso delle signore, addio all’amatissimo personaggio? Lo spoiler

Il paradiso delle signore potrebbe dover fare a meno di uno dei personaggi più amati: ecco cosa ha rivelato l’attrice in un clamoroso spoiler.

Nelle puntate de Il paradiso delle signore in onda in questi giorni su Rai 1, stanno venendo a galla molte verità nascoste. La partenza improvvisa della contessa Adelaide di Sant’Erasmo ha lasciato tutti senza parole, e soprattutto con una serie di affari da sbrigare con gli americani. A poco, a poco, però, i veri motivi della decisione verranno galla.

Adelaide, infatti, è fra gli indiziati per la morte di Achille Ravasi. Decide di sottrarsi dalle indagini dell’Interpol lasciando improvvisamente Milano. Umberto Guarnieri, che già non credeva all’improvvisa partenza della contessa, verrà a scoprire la realtà dei fatti. A quel punto, gli spettatori della soap opera hanno temuto che Adelaide non tornasse più.

Il paradiso delle signore, lo spoiler sulla contessa

La contessa di Sant’Erasmo, infatti, non avrebbe alcun vantaggio nel tornare a Milano in questo momento, ma solo rischi. Incredibilmente, l’attrice che veste i suoi panni ne Il paradiso delle signore ha fatto uno spoiler riguardo la partenza di Milano. Vanessa Gravina ha inanzitutto raccontato di aver ricevuto sui social tantissimi messaggi di affetto.

Tutti i fan della fiction Rai le hanno chiesto che fine farà Adelaide. L’attrice rivela: “Abbiate fiducia. È una fuga breve, che accrescerà in voi ma ancora più in me l’entusiasmo del Ritorno. Vi voglio bene. Senza voi non sarei nulla. A prestissimo…“. Vanessa Gravina aveva in effetti anticipato che ci sarebbero stati dei risvolti inaspettati nella vicenda.

Il copione adattato agli altri impegni professionali di Vanessa Gravina

La fuga di Adelaide da Milano coincide con gli impegni teatrali dell’attrice che veste i suoi panni. Gli autori hanno infatti trovato il modo per lasciare Vanessa Gravina libera di continuare a seguire i suoi impegni al di fuori della soap opera, modificando di conseguenza il copione per rendere possibile un’assenza di qualche settimana.

Ecco lo spoiler di Vanessa Gravina su Instagram ai fan de Il paradiso delle signore: