GF Vip, ex protagonista in ospedale: “Alle 5 del mattino sono svenuta” – VIDEO

Ex protagonista del GF Vip è tornata su Instagram con una notizia che ha fatto preoccupare i fan: cos’è successo

La scorsa notte non è stata per nulla semplice per un’ex gieffina nonché tronista di Uomini e Donne: parliamo di Serena Enardu. La 43enn oggi è tornata nelle Insta Stories con un messaggio che ha fatto preoccupare tutti i suoi followers.

L’influencer Serena Enardu attraverso le storie di Instagram ha raccontato ai propri fans di essersi sentita male. Erano le 5 del mattino quando la 43enne ha perso i sensi: “Per fortuna con me c’era Elga che ha subito chiamato il 118“, ha scritto Serena. Ma come mai l’ex gieffina è stata male?

Le cause ancora non sono chiare. La stessa Enardu al momento si trova ancora in ospedale dove la stanno sottoponendo a tutti i controlli del caso. “Adesso sono all’ospedale Brotzu e spero di uscire oggi stesso”, ha detto Serena. Insomma, fortuna che in casa c’era la sua gemella Elga che ha immediatamente chiamato il 118.

Serena Enardu si è fatta conoscere e apprezzare sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione nel seguitissimo programma ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque, Uomini e Donne. Qui Serena è stata tronista ed ha conosciuto Giovanni Conversano. Terminata la loro love story, circa sette anni fa la bella Enardu conosce Pago: con quest’ultimo è fidanzata tutt’oggi.

Insieme, Serena e Pacifico hanno partecipato a Temptation Island nel 2019. L’esperienza vissuta nel villaggio dei sentimenti, però, li ha portati a lasciare da separati il programma ma, a distanza di un po’ di tempo, dopo l’esperienza al GF Vip i due si sono ritrovati per poi riperdersi di nuovo.