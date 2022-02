Don Matteo, colpo di scena: potrebbe tornare di nuovo, fan spiazzati

Secondo le ultime rivelazioni riguardo la serie Tv Don Matteo, l’amatissimo attore potrebbe tornare di nuovo dopo l’annuncio del recente addio. Ecco tutte le dichiarazioni rilasciate a riguardo ed i possibili scenari.

La nuova serie Rai di Don Matteo inizierà il prossimo marzo. Gli spettatori hanno ormai capito che paradossalmente, il protagonista assoluto che dà il nome alla fiction, scomparirà dal piccolo schermo. La presenza dell’attore Terence Hill è prevista solo per le prime quattro puntate, poi subentrerà al suo posto Raul Bova.

Nel corso di un’intervista a Che tempo che fa?, Nino Frassica ha riacceso le speranze del pubblico di poter rivedere molto presto il loro beniamino tornare a recitare Don Matteo. L’attore, infatti, aveva avvertito: “Ad un certo punto Terence Hill andrà via. Poi tornerà. Attenzione, non si tratta di un addio, ma di un arrivederci“.

Don Matteo, il ritorno è possibile? Cosa è successo

Terence Hill ha spiegato in più occasioni la sua versione dei fatti. Dopo tanti anni di impegno nelle riprese della serie Tv, ha capito di non avere più le energie necessarie. La registrazione delle scene di dieci puntate sarebbero troppe, quindi il protagonista della fiction avrebbe avanzato una richiesta alla casa di produzione Lux Vide e la Rai.

Al posto di registrare dieci puntate, perchè non confezionare solo quattro appuntamenti con il pubblico sullo stile dell’amatissima serie Montalbano? Secondo Terence Hill, questa sua proposta sarebbe stata rifiutata perchè quattro puntate non soddisferebbero gli obiettivi di budget, che sono piuttosto alti con questa produzione che realizza alti ascolti.

Terence Hill ha voglia di qualcosa di nuovo: i motivi della sua richiesta

Terence Hill avrebbe chiesto di poter registrare solo quattro puntate di Don Matteo anche perchè vorrebbe mettersi alla prova con un progetto diverso. Per ora non c’è nulla di certo, ma l’attore sembrerebbe determinato a voler esplorare delle nuove opportunità in ambito teatrale, da cui sente di essere mancato per troppo tempo.