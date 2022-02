Carlo Conti, la Rai non dimentica: decisione che ha rallegrato i telespettatori – VIDEO

Carlo Conti ha diffuso in queste ore la decisione presa dai suoi superiori in Rai: la notizia tanto attesa ha rallegrato il pubblico del piccolo schermo.

Per consentire al TG1 di andare in onda con un’edizione straordinaria sulle elezioni del Presidente della Repubblica, sabato scorso Carlo Conti non è andato in onda con l’ultima puntata del torneo dedicato ai concorrenti non Vip di Tali e Quali.

Il seguitissimo programma di Carlo Conti, Tali e Quali, in onda su Rai Uno, sabato 29 gennaio 2022 non è andato in onda per dare spazio ad un’edizione straordinaria del TG1: ‘speciale elezioni’. Intanto la Rai non ha dimenticato la puntata di Tali e Quali Show da recuperare con gli imitatori di Conti.

A diffondere la notizia è stato proprio il conduttore attraverso il suo account di Instagram dove ha informato che: “La finale di Tali e Quali andrà in onda sabato 12 febbraio alle ore 21.30”. Dopo l’interruzione di sabato scorso, Carlo Conti dovrà attendere un altro weekend per lasciare spazio alla 72esima edizione del Festival di Sanremo in onda dall’1 al 5 febbraio.

Tali e Quali con Conti, tutte le anticipazioni sulla finale: cosa succederà

Dopo lo stop dovuto allo speciale sulle elezioni del Presidente della Repubblica, la finale di Tali e Quali Show slitterà ancora di una settimana. Difatti, su Rai Uno a partire da questa e fino al 5 febbraio andrà in onda la Kermesse dedicata alla musica italiana. Dunque Carlo Conti occuperà in prima serata il primo sabato disponibile: 13 febbraio 2022.

Intanto per la finale è già tutto pronto. Nella prima parte vedremo le otto esibizioni dei concorrenti. Il vincitore parteciperà alla seconda parte della finale sfidando i vincitori delle tre puntate precedenti e Veronica Perseo, vincitrice della passata edizione. Non ci resta altro che seguire Tali e Quali per scoprire chi sarà il vincitore assoluto.