Calciomercato Juventus, c’è già il sostituto di Dybala: il nome fa sognare i tifosi. I bianconeri stanno cercando di chiudere la trattativa per giugno

Dopo il colpo Vlahovic non di ferma la ricostruzione voluta da Agnelli e Arrivabene per consegnare ad Allegri una squadra in grado di lottare finalmente per lo scudetto.

E’ già tempo di pensare al mercato di giugno in casa Juventus. Dopo il colpo Vlahovic e l’affare Zakaria, in chiusura è stato portato a termine anche l’affare Gatti con il Frosinone. Il promettente difensore arriverà a Torino in estate e potrebbe prendere il posto del partente de Ligt. Massimiliano Allegri era stato chiaro con i suoi dirigenti e aveva chiesto una completa rifondazione della rosa, soprattutto dell’attacco e del centrocampo, dove mancavano qualità e gamba. I due giocatori provenienti da Fiorentina e Gladbach mettono una bella pezza ma non bastano a colmare il gap con l’Inter.

Anche i nerazzurri si stanno muovendo e dopo Gosens hanno messo le mani su Frattesi e Scamacca per giugno. Si prospetta nuovamente un duopolio, come ai vecchi tempi e per questo non si possono sbagliare mosse da ambo le parti. Cherubini e Nedved, per accontentare il proprio allenatore hanno già individuato il sostituto di Paulo Dybala, che diventerà la terza pedina di un tridente da sogno con Chiesa e Vlahovic.

Calciomercato Juventus, c’è già il sostituto di Dybala: le mani su Nicolò Zaniolo

Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il talento della Roma è finito nel mirino della ‘Vecchia Signora‘ che vuole portarlo a Torino per colmare il vuoto del partente Dybala. Mourinho non lo reputa più un incedibile, dopo qualche alto e basso di troppo in questa stagione, ma per accontentare i Friedkin serviranno almeno 50 milioni. Come visto per Vlahovic, questo tipo di valutazioni non sono un grande problema a Vinovo e alla fine il cartellino può essere pagato per intero. Il numero 22 giallorosso ha un contratto in scadenza nel 2024, ma per ora non sta trovando l’intesa per un prolungamento.

LEGGI ANCHE >>> Big della Nazionale italiana beccato sull’app di incontri – FOTO

LEGGI ANCHE >>> Juventus senza limiti, altro colpo in entrata: tifosi estasiati!

La corta juventina gli fa gola e non chiuderebbe la porta ad un upgrade del genere. Intanto, oltre a lui, considerando anche l’addio imminente di Morata, si continua a monitorare Raspadori del Sassuolo, come bomber di scorta. Insomma una Juve sempre più giovane e sempre più italiana.