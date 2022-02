Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma pronta alla nuova avventura: sorpresa nel parterre

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che Gemma avrà una grande sorpresa nel parterre con un nuovo cavaliere da conoscere

Oggi, martedì 1 febbraio dalle 14:45 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni svelano di una nuova conoscenza per Gemma Galgani ed una battuta d’arresto per la sua amica.

Ancora una volta al centro dello studio ci sarà Gemma Galgani. Dopo Stefano e Massimiliano, la dama torinese sembrava essere quantomeno demoralizzata da quanto le sta accadendo questa stagione all’interno del dating show. Tuttavia, per una veterana come lei le sorprese non finiscono mai: nel parterre arriverà un nuovo cavaliere che proverà a farle battere il cuore. Franco è l’uomo che sembrerebbe aver puntato Gemma, ci sarà finalmente un lieto fine?

Per quel che riguarda, invece, una delle amiche più care della Galgani, Ida Platano, non riesce proprio ad andare avanti: dopo aver floppato con Diego Tavani ed aver ammesso che le manca Riccardo Guarnieri, la dama del Trono Over si trova in una situazione di stallo che non le permette di aprirsi a nuove conoscenze. È proprio per questo che potrebbe lasciar perdere la frequentazione con Andrea che non ha neppure fatto in tempo a nascere.

Anticipazioni Uomini e Donne, Luca Salatino: come prosegue il trono

Le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne fanno emergere Luca Salatino come protagonista. Il tronista, infatti, sarà al centro dello studio insieme alle due corteggiatrici che più l’hanno colpito: Eleonora e Lilli. Con quest’ultime, il tronista ha avuto modo di approfondire la sua conoscenza, ma non si è ancora pronunciato circa un interesse per l’una o per l’altra. Tra un po’ di mistero e qualche frecciatine, oggi Salatino si troverà ad essere conteso tra le due ragazze.

Nel frattempo, Matteo Ranieri, Armando Incarnato e Denise saranno lasciati in secondo piano: dopo la discussione in studio per ora è il momento di mettere in standby la questione ed aspettare che maturi dell’altro tra i tre. Tuttavia, il cavaliere del Trono Over sembra veramente intenzionato a lasciar stare la corteggiatrice perché gli è parso chiaro quanto il tronista ci tenga.